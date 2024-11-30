Украина призвала пригласить ее в НАТО уже на следующей неделе – Reuters

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал своих коллег по НАТО предоставить Киеву приглашение вступить в Альянс уже на следующей неделе. Тогда в Брюсселе состоится встреча глав МИД стран-членов НАТО.

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Эта мера запланирована на 3-4 декабря 2024 года. Об этом говорится в тексте письма, доступ к которому получило британское агентство Reuters.

В нем Сибига подчеркнул, что приглашение Украины в НАТО не следует воспринимать как эскалацию.

"Наоборот, с четким пониманием того, что членство Украины в НАТО неизбежно, Россия потеряет один из своих главных аргументов для продолжения этой неоправданной войны. Я призываю вас одобрить решение пригласить Украину вступить в Альянс как один из результатов встречи министров иностранных дел стран НАТО" , – написал он.

Министр подчеркнул, что приглашение станет адекватным ответом союзников на постоянную эскалацию Россией войны, которую она развязала. Последней демонстрацией таких действий оккупантов стало привлечение ими "десятков тысяч северокорейских войск" и использование Украины как испытательного полигона для нового оружия.

В Reuters отметили, что это письмо отражает возобновление усилий Украины по получению приглашения в НАТО, которое является частью "плана победы" изложенного в прошлом месяце президентом Владимиром Зеленским.

Напомним, что гарант заявил, что Украине нужно предложить членство в НАТО – сначала речь может идти о неоккупированных территориях страны. Однако само приглашение в Альянс должно быть сделано Украине в ее международно признанных границах.

Зеленский добавил, что подконтрольную украинским властям территорию можно будет "взять под зонтик НАТО". Это позволит Украине впоследствии вернуть оккупированные Россией территории дипломатическим путем.

Как сообщал OBOZ.UA, Парламентская ассамблея НАТО выступила с заявлением о неизменной поддержке Украины и призвала правительства стран Альянса как можно быстрее принять Украину в военный блок. Также от стран-членов НАТО потребовали оперативно разработать стратегический подход для противодействия более широкой угрозе Западу со стороны России.

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