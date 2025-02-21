ЦАХАЛ ударил по КПП, через которые поступает контрабандное оружие на территорию Ливана

Армия обороны Израиля в ночь на 21 февраля нанесла удары по контрольным пунктам пропуска в районе ливанско-сирийской границы. Удары были нанесены Военно-Воздушными силами ЦАХАЛ.

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Об этом официально сообщили военные Израиля. Отмечается, что пораженные КПП "использовала террористическая организация Хезболла для попыток контрабанды оружия на территорию Ливана".

"Данные действия по передаче оружия являются грубым нарушением договоренностей о прекращении огня между Израилем и Ливаном", – отметили в ЦАХАЛ.

Армия обороны Израиля добавила, что продолжает работать, чтобы устранить любую угрозу своему государству, и будет действовать, чтобы предотвратить любые попытки террористов восстановить свои силы.

Как сообщал OBOZ.UA, аналогичный удар был нанесен 9 февраля. Самолеты Израиля нанесли поражение подземному тоннелю, проходившему с территории Сирии на территорию Ливана. Он использовался террористами Хезболла для контрабанды оружия в районе Бекаа.

Ранее Министерство иностранных дел Израиля предложили передать Украине захваченное израильскими военными любое оружие российского производства. Украинская сторона рассчитывает на положительное решение по этому поводу, но до сих пор Израиль официально не оказывал Украине помощь в виде летального вооружения.

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