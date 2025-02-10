Израиль ударил по туннелю 'Хезболлы' между Сирией и Ливаном: подробности

Военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по подземному туннелю, который проходил с территории Сирии на территорию Ливана. Он использовался ливанской шиитской группировкой Хезболла.

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Через этот тоннель террористы перевозили оружие в районе Бекки. Об этом сообщили на официальном Telegram-канале Армии обороны Израиля вечером в воскресенье, 9 февраля.

В ЦАХАЛ добавили, что это место уже подвергалось атаке ранее.

"Некоторое время назад самолеты ВВС Израиля нанесли точный удар на основе разведданных по подземному туннелю, проходящему с территории Сирии на территорию Ливана, который использовался Хезболлой для контрабанды оружия в районе Бекки и который уже подвергался ударам в прошлом", – говорится в сообщении.

В Армии обороны Израиля добавили, что полны решимости "не допустить восстановления и использования этого туннеля".

Кроме того, отмечается, что ВВС Израиля нанесли удары по нескольким объектам Хезболлы на территории Ливана, содержащим боеприпасы и ракетные установки, которые представляли непосредственную угрозу.

Пораженные цели были нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном.

"Армия обороны Израиля продолжает действовать, чтобы устранить любую угрозу Государству Израиль, в соответствии с договоренностями о прекращении огня. Армия обороны Израиля остается приверженной договоренностям и будет действовать, чтобы предотвратить любые попытки перевооружения или восстановления сил террористической организацией Хезболла", – добавили в ЦАХАЛ.

Как сообщал OBOZ.UA, Израиль приступил к выводу войск из ключевого коридора Нецарим, разделяющего Газу на северную и южную части. Это было одним из обязательств, которые Иерусалим взял на себя в рамках соглашения о прекращении огня с ХАМАС.

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