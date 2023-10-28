Турция готовится объявить Израиль 'военным преступником', – Эрдоган

Президент Турции Реджеп Эрдоган выступил на стихийном митинге сторонников Палестины и сектора Газа в военном конфликте против Израиля. Он твердо осудил именно действия Армии обороны ЦАХАЛ и заявил о готовности объявить Иерусалим военным преступником.

Об этом сообщают турецкие СМИ. Политик категорически не признает, что бомбардировки сектора Газа вызваны террористическим актом и резней, которые инициировали боевики ХАМАС 7 октября.

"Сегодня все те, кто на Западе проливал "крокодиловы слезы" за жертвами войны в Украине, будто не замечают сотни погибших детей, женщин и мирных граждан от израильских ударов", – заметил в своем выступлении Эрдоган.

По предварительным подсчетам, пропалестинский митинг в Анкаре собрал 1,5 миллиона человек. Все они требуют от Израиля прекратить боевые действия.

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Напомним, на минувшей неделе Эрдоган заявил, что не считает ХАМАС террористами, и отменил визит в Израиль. Он отметил, что у Турции нет проблем с Израилем, однако страна "не одобряет зверства, совершенные Израилем в Газе".

Как сообщал OBOZ.UA, президент Франции Макрон сказал, что массированная наземная операция ЦАХАЛ в секторе Газа "была бы ошибкой" для Израиля. Политик объяснил свои слова тем, что вторжения не обеспечит Израилю безопасность в будущем и поставит под угрозу жизни гражданских лиц.

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