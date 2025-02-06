ЦАХАЛ поручили подготовить план выезда жителей сектора Газа: что известно

Министр обороны Израиля Исраэль Кац поручил Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) разработать план, который позволит жителям сектора Газа уехать в другие страны, готовые их принять. Он подчеркнул, что палестинцы должны получить свободу передвижения и право на миграцию, как и любые другие народы.

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Об этом он сообщил 6 февраля в соцсети X. По словам министра, план будет включать возможность выезда через пограничные переходы, а также специальные механизмы для переселения по морским и воздушным путям.

Кац подчеркнул, что таким образом Израиль хочет предоставить жителям Газы возможность самостоятельно покинуть регион, остающийся эпицентром военного конфликта.

Министр обороны поддержал инициативу президента США Дональда Трампа, которая, по его мнению, создает новые возможности для переселения жителей Газы. Он также отметил, что ХАМАС использует гражданское население в качестве "живого щита", контролирует гуманитарную помощь и препятствует тем, кто хочет покинуть регион.

"У жителей Газы должно быть право на свободу передвижения и миграцию, как это принято во всем мире", – подчеркнул Кац.

Среди потенциальных стран для переселения палестинцев министр назвал Испанию, Ирландию, Норвегию и другие государства, которые, по его словам, "критиковали действия Израиля в Газе" и "должны быть готовы принять жителей региона". Также Кац упомянул Канаду, которая имеет организованную иммиграционную программу и ранее выражала готовность принять палестинцев.

Отметим, что после переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху Трамп заявил, что США могут взять под контроль сектор Газа и выселить оттуда мирное население. Палестинцы в анклаве, по его убеждению, должны быть навсегда перемещены в Египет и Иорданию.

Как сообщал OBOZ.UA, спикер Палаты представителей США Майк Джонсон поддержал предложение Трампа о том, чтобы Америка взяла под контроль сектор Газа. По его словам, республиканцы Палаты представителей поддержат эту идею.

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