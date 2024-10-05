ЦАХАЛ подсчитал, сколько снарядов выпустила 'Хезболла' по Израилю за сутки

В течение пятницы, 4 октября, "Хезболла" продолжала атаковать Израиль с территории Ливана. Всего за сутки боевики выпустили в сторону Израиля примерно 222 снаряда.

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Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Армии обороны Израиля. Там отмечали, что часть целей была перехвачена, а другие снаряды упали на открытых территориях.

В течение дня в разных израильских громадах звучали сирены. Сообщений о разрушениях или пострадавших не поступало.

"ЦАХАЛ продолжит действовать против угрозы террористической организации "Хезболла", защищая государство Израиль и его жителей", – отметили израильские военные.

Армия обороны Израиля в течение суток нанесла точные удары по нескольким объектам для хранения оружия, центрам командования и управления и дополнительным объектам инфраструктуры "Хезболлы" в районе Бейрута.

Также подразделения ЦАХАЛ нанесли удары по десяткам целей "Хезболлы" на юге Ливана, включая склады с оружием, ячейки террористов, пусковые установки и дополнительные объекты террористической инфраструктуры.

"ЦАХАЛ будет продолжать наносить удары по террористической инфраструктуре "Хезболлы" и уменьшать ее военный потенциал в Ливане", – заверили в Армии обороны Израиля.

Ранее, в ночь на 3 октября, ЦАХАЛ нанес массированный удар по южному пригороду Бейрута в Ливане. Он был направлен на подземный бункер "Хезболла".

Как сообщал OBOZ.UA:

– Вечером 30 сентября ЦАХАЛ начал наземное вторжение на юге Ливана. Бронетехника ЦАХАЛ под прикрытием артиллерии и авиации пересекла границу в районе израильского городка Метулы и вошла в приграничные районы Ливана.

– В Армии обороны Израиля заявили, что "Хезболла" планировала повторить прошлогоднее нападение ХАМАС, именно это побудило Израиль начать наземную операцию.

– Позже начальник Генштаба Израиля генерал-лейтенант Герци Халеви заявил, что ЦАХАЛ не позволит "Хезболли" восстановить свое присутствие на юге Ливана. По его словам, цель Израиля – создание безопасности для жителей на севере страны, чтобы они могли вернуться в свои дома после более чем года эвакуации.

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