А ведь предупреждали американцев и европейцев: доиграетесь с г*вном до холеры! Но денежки путлятины так аппетитно хрустели, блестели и позвякивали, а нефтегазовая труба так ласково бурлила, что не хотелось думать о завтрашнем дне. А завтра – раз! – и наступило. Прямо днями, со всем своим недоумением: "кто бы мог подумать?"

Самые упертые до сих пор скачут на розовых пони и размахивают деревянными саблями: "Дадим отпор разбушевавшемуся диктатору Лукашенко! Мигранты, идите через специально оборудованные пропускные пункты, а не ломайте европейский забор!"

Давайте по порядку, чтобы точно дошло до каждого.

Когда путинская спецуха сажала самолет с Протасевичем, предварительно выследив фигуранта силами своей спец-агентуры, засевшей в Европе – наивные феечки и единорожики думали, что это – месть злобного бульбо-фюрера. А это была спецоперация по заглатыванию Беларуси и перевода усатого колхозничка в ранг нерукопожатного и политически токсичного фашика в глазах всего мира, после чего тот стал вынужденно мотаться к Путину как заведенная игрушка.

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Вторая часть "чекистского балета" - подсадить Беларусь на кредитную иглу – была исполнена безупречно. Финансовый наркоман уже не может жить без путинских выделений. Там миллиард, здесь полмиллиарда, ну, крысонька, ну, плешивенькая – ну, еще капельку!..

И вот, наконец, свершилось. Живое гибридное оружие в виде скопившейся массы мигрантов может рвануть в любую минуту, сметая европейские границы на своем пути подобно цунами.

А ведь оно не просто так скопилось. Оно планомерно завозилось десятками бортов из Сирии, Ирака и Ирана. Завозилось на деньги, выделенные именно Путиным – по четкой схеме, отработанной еще в африканских странах в приснопамятные времена КГБ СССР. И на доллары, напечатанные на том самом оборудовании, о котором мы не так давно сообщали. На сегодняшний день борта из Ближнего Востока летают в Минск как заведенные. До марта 2022 года аэропорт Минска готовится принимать около 40 рейсов в неделю из Стамбула, Дамаска и Дубая. За это время на границах Беларуси с Польшей и Литвой скопится целая армия беженцев, которую невозможно будет остановить. Представляете себе несколько сотен тысяч мигрантов на границах Польши и Литвы? И какими средствами их остановить?

А теперь вопрос: как полагаете, рискнул бы Лукашенко самостоятельно объявить гибридную войну Евросоюзу?

На самом деле, это – только начало гибридной войны Путина с Европой. В нашу редакцию попала информация, которую мы обязаны обнародовать немедленно. Европе пора приготовиться к более ощутимому удару, чем просто "напряженность на границе" и "миграционный кризис".

Нам стало известно, что в лагерях подготовки террористов, организованных российскими СВРовцами на территории Афганистана и иракско-турецкого Курдистана срочно формируется несколько десятков групп по 3 человека. Их обучение было завершено даже на 2 месяца раньше намеченного срока, и теперь готовится их срочная переброска в Беларусь. В случае особой срочности возможна переброска таких групп даже через Россию – чтобы не сорвать операцию. В этой заброске будут принимать участие 6 российских инструкторов – кадровых офицеров СВР, этнических выходцев из Средней Азии, которые выступят координаторами силового прорыва границы.

Путин планирует устроить ничего не подозревающим европейцам "веселое Рождество". Предварительные ласки газовой трубой закончились, и маньяк жаждет посмотреть на реальные мучения изнеженной жертвы. Внезапно активизировались спец-говоруны: Соловьи, Генералы СВР и прочие Сергеи Жирновы, окопавшиеся во Франции, но вернувшиеся на службу. Эти замаскированные клопы сейчас будут оживать и вылезать из всех европейских щелей, отвлекая общественность от главного.

А главное – это готовящиеся теракты по всей Европе силами групп, которые уже скоро должны прорвать границу и проникнуть на территорию Евросоюза. Эти "тройки", имеющие навыки минирования и подрывов, промытые и замотивированные на Джихад, способны создать хаос по всей Европе.

Перед Рождеством мирные европейцы будут совершать покупки, посещать театры и концертные залы, а в свете ослабления антиковидных мер, эти мероприятия будут даже более массовыми, чем до пандемии. Нанесение удара силами террористов под масками беженцев станет началом новой – горячей фазы гибридной войны Путина с цивилизацией. Всё это сегодня кажется невероятным, потому что общий европейский хор поет одну и ту же арию: "Путин, конечно, – злодей, но не до такой же степени!"

Вы себе даже не представляете, до какой, и очень скоро это поймете. Но для многих будет поздно: удары, нанесенные путинским живым оружием, создадут в Европе полигон хаоса, которым смогут управлять только его создатели – спецслужбы России во главе с демиургом гибридной войны.

Для того, чтобы предотвратить непоправимое и не допустить запланированных Путиным и его спецслужбами кровавых событий внутри Евросоюза, необходимо срочно исключить Россию и Беларусь из всех международных организаций, признать эти государства террористическими, прекратить все дипломатические контакты с высылкой дипломатов, заморозить все счета, аффилированные с Россией и Беларусью, отключить от SWIFT, арестовать недвижимость, объявить тотальное эмбарго на торговлю, прекратить транспортное сообщение, - словом, полностью изолировать эти террористические анклавы от внешнего мира.

А главари этих образований – Путин, Лукашенко и их ближайшие подельники – должны быть официально объявлены в розыск как международные террористы. Это надо было делать позавчера, но и сегодня еще не поздно. Если этого не сделать в срочном порядке – завтра Европу накроет хаос.

Вы слишком долго играли с мягким и теплым г*вном, господа политиканы. Байден, как мог, оттягивал столкновение с фашистской бездной, хотя и понимал, что до бесконечности пролонгировать шаткое подобие мира невозможно. Нуланд и Бёрнс увещевали половозрелую фашню, как могли, но невозможно договориться с черной дырой, которая стремится к тотальному расширению.

И вот теперь эта кромешная тьма идет к вам, чтобы погрузить в себя полностью.