Три резонансных события впереди: в Вашингтоне состояние повышенной угрозы после терактов

В январе этого года в Соединенных Штатах ожидаются три резонансных события – собрание Конгресса, похороны бывшего президента и инаугурация нового. На фоне новогоднего теракта в Новом Орлеане и взрыва автомобиля перед небоскребом новоизбранного президента Дональда Трампа в Лас Вегасе правоохранительные органы и службы безопасности привлекают тысячи человек в подкрепление для охраны этих событий.

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Уже в понедельник, 6 января, Конгресс соберется, чтобы утвердить результаты президентских выборов. Охрана этого мероприятия нужна, потому что аналогичное собрание 6-го января 2021 года завершилось штурмом Капитолия, напоминает Голос Америки.

С 7 по 9 января состоятся прощание и государственные похороны бывшего президента Джимми Картера. Это также событие, которое по протоколу нуждается в охране.

И, как известно, 20 января пройдет инаугурация новоизбранного президента США. А поскольку на это мероприятие уже приглашены многие высокопоставленные чиновники Америки и других стран, охрана также должна быть усилена.

И хотя количество служащих Секретной службы (именно она занимается охраной президента) является самым высоким за последние три года, считается, что для охраны указанных мероприятий людей не хватит.

Соответственно, полиция Вашингтона пополнила свои ряды почти на 4000 офицеров из других городов. Также Нацгвардия предоставляет 500 дополнительных гвардейцев для охраны первых двух мероприятий. Еще 7800 дополнительных бойцов Нацгвардии (в том числе летчики на истребителях) помогут в охране процесса инаугурации Трампа.

"Такого никогда раньше не случалось. У нас есть три особых события в течение 15-дневного периода. Но я вам скажу, что мы гибки. Мы способны адаптироваться. Мы работали над этими событиями, в некоторых случаях годами", – цитирует издание слова спецагента Секретной службы Мэтью Маккула.

Как сообщал OBOZ.UA, есть основания считать новогоднее нападение в Новом Орлеане терактом. Взрыв в Лас-Вегасе считается самоубийством, но его также можно считать терактом, потому что взрыв потенциально угрожал большому количеству людей.

Однако службы безопасности уверены, что мероприятия в Вашингтоне пройдут безопасно. Пока "не отслеживаются никакие достоверные или конкретные угрозы, связанные с этими событиями", уверяют в ФБР.

Так или иначе, но усиление мер безопасности уже проводится. В частности, устанавливаются барьеры и ограждения вокруг Капитолия, и их "будет еще больше". Секретная служба хочет задействовать беспилотники и уже заявила о тренировках их операторов. А с воскресенья по городу будут развернуты дополнительные силы полиции.

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