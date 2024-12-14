'Враги подняли голову': Медведев пригрозил новыми захватами Россией чужих территорий

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пригрозил, что Российская Федерация будет захватывать больше территорий. Мол, у государства-агрессора могут появиться "новые регионы".

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Скандальный "политик" заявил об этом 14 декабря на партийном съезде "Единой России", а потом похвастался этим фрагментом своего выступления в Telegram. Зал встретил эти откровенные угрозы бурными аплодисментами.

Медведев посетовал, что "неонацизм снова поднял голову в Европе". Мол, РФ "должна уничтожить врага без малейшего шанса на реванш".

Затем Медведев заверил, что временно оккупированные территории Украины (которые он назвал "новороссией") якобы получают помощь от Кремля для "развития новых регионов".

"Этот опыт может быть востребован и дальше, в случае, если в составе нашей страны еще появятся новые, но очень близкие нам регионы, ведь это возможно", – выдал бывший российский президент.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Недавно Дмитрий Медведев заявил: мол, Россия готова возобновить переговоры с Украиной. Однако, по его словам, Киеву нужно понимать всю ситуацию на сегодняшний день с учетом условий российского диктатора Владимира Путина.

– Вместе с тем Медведев пригрозил Европе новыми ударами гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности "Орешник". Якобы бомбоубежища европейцам "не помогут", а за возможную передачу Украине ядерного оружия Москва окажет аналогичную поддержку "врагам США".

– Кстати, перед эти Медведев утверждал, что ядерный удар – вариант только для крайнего случая. Мол, "сумасшедших в руководстве России нет".

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