В разведке Германии оценили, решится ли Путин напасть на НАТО в ближайшие годы

Глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль считает, что Россия может совершить нападение на территорию Североатлантического альянса в ближайшие годы. По его словам, Москва готовится к войне с Западом, а военная конфронтация становится для Кремля "возможным вариантом".

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Соответствующее заявление Каль сделал на мероприятии, организованном Немецким обществом внешней политики в Берлине. Об этом пишет Die Zeit.

Чиновник предположил, что российские военные к 2030 году смогут "совершить наступление на Запад". Он считает возможным ограниченное нападение России с целью уничтожения НАТО.

По словам Каля, масштабной атаки на европейские страны, которые являются членами НАТО, ожидать не стоит. РФ может попытаться подорвать обязательство по оказанию помощи, закрепленное в Североатлантическом договоре, и тем самым привести к краху Альянса.

Если бы Россия совершила военное нападение на члена НАТО, а другие страны-члены не сочли это нападением на весь Альянс и не отреагировали соответственно, Москва достигла бы своей цели.

Согласно оценкам BND, сейчас российское руководство сомневается в том, будут ли придерживаться в НАТО обязательства по оказанию помощи по статье 5 в чрезвычайной ситуации. "Если подобные взгляды возьмут верх в штаб-квартире российского правительства, риск военного конфликта в ближайшие годы возрастет", – предупредил Каль.

Он упомянул о возможных сценариях, таких как кратковременное нападение на норвежский арктический остров Шпицберген с целью "территориальной расчистки местности" или ограниченное вмешательство в странах Балтии под предлогом защиты российских меньшинств.

Ранее глава чешской контрразведки Михал Куделка заявил, что подталкивание Украины к значительным уступкам для прекращения войны лишь усилит воинственные намерения России. В таком случае в течение нескольких лет РФ будет активно возобновлять ресурсы для продолжения войны, а следующими ее целями станут Центральная и Восточная Европа.

Как сообщал OBOZ.UA, в НАТО заявили, что они нанесут превентивные высокоточные удары по пусковым установкам России, если начнется конфликт со страной-агрессором. Однако страны Альянса не будут атаковать РФ первыми.

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