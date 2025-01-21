Около 60% зданий города разрушены полностью: CNN показал кадры из Газы после 15 месяцев войны. Видео

В сети показали, как выглядит северная часть сектора Газы после 15 месяцев войны террористической группировки ХАМАС с Армией обороны Израиля. Активная фаза боевых действий началась в ноябре 2023 года.

Видео дня

Кадры опубликовало агенство CNN в понедельник, 20 января. Видео было сняло с помощью беспилотника, на нем показано, что города практически полностью разрушены.

Отмечается, что эти кадры были сделаны в первые дни перемирия между ХАМАС и ЦАХАЛ, которое вступило в силу 19 января. На видео не видно ни одного уцелевшего здания. Сектор Газы фактически превратился в руины.

По данным Организации Объединенных наций, 60% зданий в Газе были либо повреждены, либо полностью разрушены. Речь идет, в частности, о школах, домах и больницах. В то же время СМИ пишут, что без жилья остались 1,9 млн из 2,3 млн жителей сектора Газы, а инфраструктура практически разрушена.

Отметим, что перемирие между Израилем и группировкой "ХАМАС", которое началось 19 января с задержкой с несколько часов от запланированного времени, продлится ровно шесть недель. Важной частью достигнутой сделки является обмен пленными, первый этап которого предусматривает освобождение 33 израильских заложников и почти 2000 палестинских заключенных.

В отчете ООН сказано, на расчистку обломков потребуется около 14 лет и 1,2 млрд долларов. Общая стоимость реконструкции оценивается в 80 млрд долларов — это в 25 раз больше, чем после конфликта 2014 года.

Водоснабжение сократилось до четверти довоенного уровня, электричества нет в большинстве районов, а из 36 больниц функционируют лишь 17.

Группировка ХАМАС использовала гражданскую инфраструктуру для маскировки туннельной сети. Это привело к тому, что многие гражданские объекты стали мишенями.

Как сообщал OBOZ.UA, 12 января стало известно, что избранный президент Дональд Трамп отправил своего представителя по Ближнему Востоку в Израиль для заключения соглашения об освобождении заложников и прекращении огня в Газе.

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