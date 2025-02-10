'Мы не вернемся к реальности 7 октября': министр обороны Израиля отреагировал на угрозы ХАМАС сорвать возвращение заложников

В Израиле ответили на угрозы террористической группировки ХАМАС, которая заявила, что откладывает на неопределенный срок освобождение израильских заложников и их обмен на палестинских заключенных. В министерстве обороны Израиля приказали своей армии быть в полной боевой готовности.

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Такое заявление в понедельник, 10 февраля, сделал министр обороны Исраэль Кац. Его слова процитировало издание Times of Israel. По его словам, угрозы ХАМАС – это прямое нарушение соглашения о прекращении огня в секторе Газы.

"Я поручил Армии обороны Израиля быть на высшем уровне готовности к любому возможному сценарию в Газе и защитить приграничные общины. Мы не вернемся к реальности 7 октября", – заявил Кац.

Ранее сообщилось, что причиной срыва со стороны ХАМАС обмена заложникам стало то, что Израиль якобы нарушил условия соглашения, в том числе в нанесении авиаударов по палестинцам в Газе. С таким обвинением выступил представитель военного крыла ХАМАС Абу Убейда.

Следующий этап освобождение израильских заложников и их обмен на палестинских заключенных был запланирован на 15 февраля.

Напомним, что Израиль и ХАМАС находятся в режиме шестинедельного прекращения огня, в ходе которого группировка освобождает десятки израильских заложников, захваченных во время нападения 7 октября 2023 года, в обмен на почти 2000 палестинских заключенных.

Между сторонами уже состоялось пять обменов. За это время был освобожден 21 заложник и более 730 заключенных. 15 февраля ХАМАС должен был освободить троих израильских заложников в обмен на сотни палестинских заключенных.

Как сообщал OBOZ.UA, американский президент Дональд Трамп хочет, чтобы Соединенные Штаты выкупили сектор Газа и владели им. Но Вашингтон мог бы передать части палестинского анклава другим странам Ближнего Востока, чтобы они помогли в восстановлении.

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