Трамп хочет купить Газу или распределить контроль: что задумал президент США

Американский президент Дональд Трамп хочет, чтобы Соединенные Штаты выкупили и владели сектором Газа. Но Вашингтон мог бы передать части палестинского анклава другим странам Ближнего Востока, чтобы они помогли в восстановлении.

Видео дня

Об этом глава США заявил журналистам на борту Air Force One, передает издание The Times of Israel. Трамп намерен "превратить Газу в первоклассное место для будущего развития".

По его словам, скоро состоятся переговоры с премьер-министрами Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом и Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси. Президент США ожидает, что они оба согласятся принять палестинских беженцев.

Также Трамп заявил, что он "позаботится о палестинцах и о том, чтобы их не убивали".

Подобную идею американский глава впервые озвучил 4 февраля. Мол, Штаты могли бы взять под контроль анклав, разместить там свои войска, отстроить инфраструктуру и даже возвести там ряд морских курортов.

По мнению Трампа, на период восстановления палестинцы могли бы временно переселиться, например, в Египет и Иорданию.

Кстати, министр обороны Израиля Исраэль Кац уже поручил армии разработать план, который позволит жителям сектора Газа уехать в другие страны, готовые их принять.

Как ранее писал OBOZ.UA, военный эксперт The Telegraph, британский полковник Хэмиш Стивен де Бреттон-Гордон считает, что вмешательство Дональда Трампа в ход войны Израиля в секторе Газа, могло "испугать российского диктатора Владимира Путина". И идею президента США о массовом переселении палестинцев "скорее услышат именно в Москве, чем на Ближнем Востоке".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!