Трамп заявил, что не возьмет Хейли и Помпео в новую администрацию

Избранный президент США Дональд Трамп заявил в настоящее время идет формирование его будущей администрации. При этом он подчеркнул, что бывшему кандидату в президенты от Республиканской партии Никки Хейли и бывшему госсекретарю Майку Помпео места в Белом доме не найдется.

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В то же время Трамп высоко оценил их работу в прошлом. Об этом избранный президент США написал в соцсети Truth.

Политик поблагодарил Хейли и Помпео за службу Соединенным Штатам. Также Трамп подчеркнул, что его будущая администрация в настоящее время находится в стадии формирования.

"Я не буду приглашать бывшего посла Никки Хейли или бывшего госсекретаря Майка Помпео присоединиться к администрации Трампа, которая в настоящее время находится в стадии формирования. Мне очень понравилось, и я высоко оценил работу с ними ранее, и я хотел бы поблагодарить их за их службу нашей стране", – говорится в заявлении Трампа.

Бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли, которая при Трампе занимала пост посла США в ООН, поддержала его на пост президента. Помпео, который занимал пост директора Центрального разведывательного управления при Трампе, упоминался в некоторых сообщениях СМИ как возможный министр обороны и также рассматривался как потенциальный кандидат в президенты от Республиканской партии, прежде чем в апреле 2023 года он объявил, что не будет баллотироваться.

Как сообщает Reuters, Трамп проводит встречи с потенциальными кандидатами на должность в его администрации перед своей инаугурацией в качестве президента 20 января. В частности, он встретился с известным инвестором Скоттом Бессентом, который является потенциальным кандидатом на пост министра финансов США. Трамп отдельно заявил, что инаугурация президента в 2025 году пройдет под совместным председательством инвестора в недвижимость и спонсора предвыборной кампании Стива Уиткоффа и бывшего сенатора Келли Леффлер.

Напомним, бывший советник новоизбранного президента США Дональда Трампа Брайан Ланза заявил, что новая администрация сосредоточится на достижении мира в Украине, а не на том, чтобы предоставить Киеву возможности вернуть территории, оккупированные Россией. Приоритетом Штатов является "прекращение убийств".

Ранее сообщалось, что избранный президент США Дональд Трамп постарается разорвать углубленные партнерские отношения между противниками Штатов: Китаем, Россией, Ираном и Северной Кореей. Ожидается, что он применит свою фирменную "смесь воинственных угроз и дружеских отношений" с некоторыми диктаторами.

Как сообщал OBOZ.UA, после объявления о победе Дональда Трампа на президентских выборах в США , букмекеры начали принимать ставки на то, сможет ли он прекратить войну в Украине в течение 90 дней после вступления в должность. Пока ставки колеблются в диапазоне от 36% до 56%.

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