Трамп попытается разорвать связи между Китаем, Россией, Ираном и КНДР – The Hill

Избранный президент США Дональд Трамп постарается разорвать углубленные партнерские отношения между противниками Штатов: Китаем, Россией, Ираном и Северной Кореей. Ожидается, что он применит свою фирменную "смесь воинственных угроз и дружеских отношений" с некоторыми диктаторами.

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Об этом пишет The Hill. Там отметили, что вопрос, сочетается ли это с эффективной политикой – учитывая импульсивный подход Трампа к глобальным отношениям и противоположные взгляды его предполагаемых советников – остается открытым.

Упомянутую выше группу стран – Китай, Россия, Иран и Северная Корея – во внешнеполитических кругах называют "осью агрессоров" или "осью потрясений".

"У нас будут очень хорошие отношения, и есть причины для того, чтобы они (Путин, Си Цзиньпин и Ким Чен Ын – Ред.) хотели нам нравиться, есть веские причины...Посмотрите, что сделали эти глупые люди, они позволили России, Китаю, Ирану, Северной Кореи и других собраться в группу, это невозможно представить", – сказал Трамп во время выступления в Аризоне в конце октября.

Война в Украине стала ускорителем развития отношений этих стран, когда Путин обратился к Пекину, Пхеньяну и Тегерану, чтобы они финансировали и оснастили его военную машину, а каждая страна, в свою очередь, стремилась получить вознаграждение от РФ в экономической, военной или политической сферах.

Эксперты по внешней политике говорят, что "ось агрессоров" не являются естественными союзниками и все еще имеют много противоречивых национальных интересов. Однако единство в противостоянии американскому превосходству на мировой арене является мощной объединяющей силой.

"Я думаю, что отношения между этими субъектами глубже и крепче, чем многие считают, и такие, что каждый из этих лидеров, вероятно, был бы готов получить уступки от Соединенных Штатов, но не кардинально изменить степень их сотрудничества друг с другом", – сказала Андреа Кендалл-Тейлор, старшая научная сотрудница и директор Программы трансатлантической безопасности в Центре новой американской безопасности.

Сторонники поддержки США Украины в ее борьбе с вторжением России утверждают, что это и есть лучший способ противостоять углублению отношений между вышеупомянутыми противниками. "Они следит за тем, что мы делаем. Это угроза для всех нас, и лучший способ противостоять им – это помочь Украине достичь победы", – сказал Дэвид Крамер, исполнительный директор Института Джорджа Буша и бывший заместитель помощника государственного секретаря США по европейским и евразийские дела.

Дэрил Кимбол, исполнительный директор внепартийной Ассоциации контроля над вооружениями, говорит, что маловероятно, что США смогут далеко продвинуться в борьбе с ядерными угрозами со стороны "оси агрессоров" без консультаций или сотрудничества с ключевыми союзниками. Это Европа и НАТО, когда речь идет о России; Южная Корея и Япония, когда речь идет о Северной Корее и Китае; и Израиль, когда речь идет об Иране.

"Трамп не будет иметь карт-бланша на заключение сделок с тем или иным диктатором-изгоем, будут некоторые ограничения реального мира на то, что он сможет сделать. Но какими именно они будут и где они в итоге будут применяться, пока не ясно", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте 7 ноября предостерег, что сближение России с КНДР угрожает безопасности не только Европы, но и США. Он подчеркнул необходимость совместной работы стран Индийско-Тихоокеанского и Евроатлантического регионов.

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