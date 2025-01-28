Трамп запретил трансгендерам служить в армии США: что известно о решении

Президент США Дональд Трамп подписал указы, которые изменят структуру американской армии. В частности, он запретил трансгендерам служить в Вооруженных силах и упразднил программы по обеспечению разнообразия, равенства и инклюзивности в армии.

Видео дня

Кроме того, Трамп приказал восстановить на службе с выплатой задолженности по заработной плате военнослужащих, уволенных за отказ от вакцинации против COVID-19. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

В документе говорится, что в последнее время Вооруженные силы были "поражены радикальной гендерной идеологией, чтобы успокоить активистов". Согласно указу Трампа, выражение ложной "гендерной идентичности", отличающейся от пола человека, не может соответствовать строгим стандартам, необходимым для военной службы.

Также в указе главы Белого дома сказано, что помимо гормональных и хирургических медицинских вмешательств, принятие гендерной идентичности, не соответствующей полу человека, "противоречит приверженности солдата честному, правдивому и дисциплинированному образу жизни, даже в личной жизни".

"Утверждение мужчины о том, что он женщина, и его требование, чтобы другие уважали эту ложь, не согласуются со смирением и бескорыстием, требуемыми от военнослужащего", – говорится в документе.

Стоит отметить, что Трамп запретил трансгендерным американцам служить в армии еще в 2017 году, во время своего первого срока полномочий. Однако в 2021 году 46-й президент Джо Байден издал указ об отмене запрета.

Кроме этого, Трамп приказал сделать восстановление на службе доступным для всех военнослужащих, которые были уволены исключительно за отказ от вакцинации против COVID-19. В документе сказано, что такие военнослужащие имеют право вернуться к своему прежнему званию и получить полную заработную плату, льготы, бонусные выплаты или компенсацию.

Трамп подчеркнул в своем указе, что мандат Министерства обороны от 24 августа 2021 года на вакцинацию был "несправедливым и совершенно ненужным бременем для военнослужащих".

Ранее сообщалось, что увольнение всех трансгендеров, служащих в американских Вооруженных силах может привести к лишению должностей 15 тыс. военнослужащих в то время, когда страна испытывает трудности с набором в армию.

Напомним, Трамп заявил, что против участия трансгендеров в женских соревнованиях. Тема запрета сменивших пол мужчинам участвовать в женском спорте на протяжении многих лет была одной из наиболее горячо обсуждаемых вопросов в американской политике.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!