'У нас не будет мужчин'. Трамп со словами 'это немедленно прекратится' сделал заявление о женском спорте

Кандидат в президенты США Дональд Трамп, выступая на съезде Республиканской партии в Милуоки заявил, что против участия трансгендеров в женских соревнованиях. Тема запрета сменивших пол мужчинам участвовать в женском спорте на протяжении многих лет была одной из наиболее горячо обсуждаемых вопросов в американской политике.

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"У нас не будет мужчин, занимающихся женским спортом, и это немедленно прекратится", — заявил Трамп, вызвав громкие аплодисменты толпы.

В апреле администрация Байдена внесла серьезные изменения законодательство, обнародовав новые правила, направленные на защиту студентов ЛГБТК+ и изменив способы рассмотрения заявлений о сексуальных домогательствах и нападениях на территории кампуса.

Но в этих изменениях отсутствовала политика, которая не позволяла бы школам вводить полный запрет на участие трансгендерных спортсменов в женских соревнованиях. В настоящее время по крайней мере в 24 штатах действуют законы, запрещающие трансгендерным женщинам и девушкам участвовать в определенных спортивных турнирах среди биологических женщин и девочек.

В июле 2022 года Трамп заявил, что если он победит на выборах, то попросит Конгресс принять закон, устанавливающий, что существует только "два пола", которые определяются по рождению.

"Мы верим в два пола. Есть мужчины и есть женщины", — сказал кандидат на пост президента США.

Как сообщал OBOZ.UA, в 2020 году первые в истории профессионального футбола за женский клуб начала выступатьспортсменка-трансгендер.

23-летняя нападающая Мара Гомес, которая родилась мужчиной, сыграла за "Вилью Сан Карлос", который выступает в высшем женском дивизионе Аргентины. Гомес при счете 1:7 вышла на замену в матче против "Лануса".

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