Трамп с женой записали прощальные видео: СМИ раскрыли содержание

Действующий президент США Дональд Трамп, которому во второй раз объявлен импичмент, 18 января записал свое прощальное видеообращение на посту главы Белого дома.

Об этом сообщает со ссылкой на собственные источники телеканал CNN. Отмечается, что дата выхода в эфир прощальной речи американского лидера неизвестна, но это якобы может состояться уже 19 января.

Свое прощальное видео из Белого дома также записала Мелания Трамп.

Из сообщения СМИ известно, что Дональд Трамп в своем выступлении к нации перечислил важнейшие, по его мнению, достижения на посту президента.

Также подчеркивается, что в речи он упоминает "новую администрацию". Хотя контекст высказывания о команде избранного главы государства Джо Байдена не уточняется.

Напомним, что инаугурация демократа как 46 президента США и избранного вице-президента Камалы Харрис намечена на 20 января. Ранее американские СМИ заявляли, что именно в этот день могут рассмотреть импичмент Трампа.

О том, какой будет инаугурация Байдена и в чем ее отличие от инаугурации Трампа – читайте в материале OBOZREVATEL.

Как сообщал OBOZREVATEL, директор Федерального бюро безопасности (ФБР) США Крис Рэй предупредил об угрозе вооруженных протестов на инаугурации Джо Байдена.