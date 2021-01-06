Трамп виступив зі зверненням до своїх прихильників через заворушення. Відео

Президент США Дональд Трамп закликав своїх прихильників, які увірвалися в будівлю Конгресу 6 грудня, розійтися.

Про це він заявив у своєму відеозверненні, опублікованому на його сторінці у Twitter. Ще чинний глава держави наголосив на необхідності відновити закон і порядок (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Водночас Трамп продовжує наполягати на тому, що "вибори вкрадені".

"Я знаю, що вам боляче, у нас вкрали вибори. Але ми не хочемо, щоб хто-небудь постраждав. У нас ніколи не було часу більш важкого. Вони вкрали все у мене, у вас і у нашої країни. Але ми не можемо грати на руку цим людям, тому йдіть додому з миром", – сказав президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL , Конгрес США зібрався, щоб підрахувати голоси вибірників і остаточно затвердити результати президентських виборів, на яких переміг Байден. Трамп заявив, що не має наміру визнавати поразку.

Після відносно спокійного мітингу його прихильники повелися агресивно. Вони прорвали оточення на Капітолійському пагорбі і штурмували будівлю Конгресу. Поліція застосувала сльозогінний газ.

Між протестувальниками та правоохоронцями сталися сутички, внаслідок яких, за попередніми даними, загинула одна людина, ще кілька отримали поранення .