Трамп всегда был некомпетентен в вопросах нацбезопасности, – экс-глава ЦРУ

Бывший директор Центрального разведывательного управления Джон Бреннан раскритиковал 45-го президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. По его словам, политик не был и не является компетентным в решении вопросов национальной безопасности.

Об этом Бреннан сказал в интервью бельгийскому государственному вещателю RTBF. Он рассказал, что в 2017 году посетил Trump Tower, где встретился с Трампом перед его инаугурацией и говорил с ним о российском вмешательстве в президентские выборы. На встрече также присутствовал директор ФБР Джеймс Коми.

"Я думаю, он не поверил тому, что мы ему говорили. И он особенно пытался выяснить, откуда мы знаем о российском вмешательстве в выборы", – сказал Бреннан.

Он добавил, что Трамп не понимает важность отношений Соединенных Штатов с иностранными союзниками и партнерами. В частности, экс-президент "мало признает трансатлантические отношения" (речь идет об отношениях США и НАТО).

Бреннан также выразил озабоченность тем, что бывший президент США не поддерживает Украину в войне против России. Он опасается, что Трамп может уменьшить или даже прекратить финансовую и военную помощь нашему государству, если он вернется в Белый дом. К примеру, снова став президентом, он может приказать американской разведке не помогать украинским коллегам.

"Это дало бы Владимиру Путину возможность почти поглотить Украину, и, к сожалению, это будет побуждать Путина жадно смотреть на остальную Европу", – сказал экс-глава ЦРУ.

Как сообщал OBOZ.UA, территориальные уступки российскому диктатору Владимиру Путину, которые, по данным американской прессы, предлагает Дональд Трамп в своем "мирном плане", не помогут остановить войну. Российскую агрессию можно остановить только поддерживая Украину, заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Камерон.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!