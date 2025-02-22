Трамп уволил председателя Объединенного комитета начальников штабов, главнокомандующего ВМС и 5 тысяч работников Пентагона

Президент США Дональд Трамп продолжает кадровые чистки. В субботу, 22 февраля, стало известно о том, что он уволил главу Объединенного комитета начальников штабов Чарльза Брауна и главнокомандующего ВМС Лизу Франкетти.

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Об этом пишет CNN. Журналисты Reuters также добавляют, что кроме чиновников Пентагона, были уволены более 5000 работников Минобороны США. В СМИ уже назвали эти чистки "беспрецедентными".

В социальных сетях президент Дональд Трамп заявил, что увольняет главу Объединенного комитета начальников штабов США генерала Чарльза Брауна-младшего и сделает необычный шаг, выбрав малоизвестного офицера в отставке, генерал-лейтенанта Дэна "Разина" Кейна следующим главой.

Впоследствии министр обороны США Пит Хегсет объявил об увольнении главы военно-морских сил, адмирала Лизы Франкетти и генерала Джеймса Слайфа, высокопоставленного офицера ВВС.

Журналисты добавляют, что устранение второго темнокожего мужчины, занимавшего должность высшего генерала Америки, и первой женщины, служившей в Объединенном комитете начальников штабов, похоже, посылает сильный сигнал от администрации, запретившей разнообразие привлечения в армию и правительство в целом.

Решение о сокращении федеральной рабочей силы было принято через день после того, как некоторые законодатели-республиканцы столкнулись с насмешками со стороны избирателей, возмущенных агрессивными усилиями.

"Сокращения, которые должны произойти на следующей неделе, являются небольшой частью от 50 000 утраченных рабочих мест в министерстве обороны. Но они могут быть не последними. Один высокопоставленный чиновник уже заявил, что Пентагон заморозит наем на работу и в конечном итоге может сократить 950 000 работников на 5-8%", – добавляют журналисты.

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Трамп критиковал, как он назвал, "разбуженных" генералов и офицеров, а Браун был частым объектом критики правых.

"В своей книге 2024 года министр Гегсет назвал Франчетти "наемницей DEI" и написал, что если морские операции пострадают, по крайней мере, мы можем высоко держать головы. Потому что у нас есть еще один первый! Первая женщина-член Объединенного комитета начальников штабов – ура", – напоминают журналисты.

В СМИ добавляют, что генеральные судьи – ведущие военные юристы, которые руководят военным кодексом правосудия, в частности защищают и преследуют военнослужащих США в военном суде.

Стоит отметить, что Дон Кристенсен, военный судья в отставке, занимавший должность главного прокурора ВВС, сказал, что замена JAG вызывает "чрезвычайную обеспокоенность".

Ранее стало известно о том, что президент США Дональд Трамп подписал указы, которые изменят структуру американской армии. В частности, он запретил трансгендерам служить в Вооруженных силах и отменил программы по обеспечению разнообразия, равенства и инклюзивности в армии.

Напомним, Трамп заявил, что против участия трансгендеров в женских соревнованиях. Тема запрета мужчинам, сменившим пол, участвовать в женском спорте на протяжении многих лет была одним из наиболее горячо обсуждаемых вопросов в американской политике.

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