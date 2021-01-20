Трамп успел помиловать еще двух человек во время инаугурации Байдена: что о них известно

Незадолго до ухода с должности президента США Дональд Трамп своим указом помиловал двух человек – американского бизнесмена Альберта Пирро, а также своего бывшего юриста по недвижимости.

Сообщение Белого дома об этом пришло уже во время церемонии инаугурации избранного главы Соединенных Штатов Джо Байдена, передает NBC.

Как известно, Пирро – бизнесмен и бывший муж судьи Джанин Пирро, телеведущей Fox News. Его приговорили в 2000 году к 29 месяцам тюрьмы за уклонение от налогов. Помилование Трампа снимает с него судимость.

Имя второго помилованного не уточняется, однако СМИ пишут, что мужчину осудили за налоговое мошенничество более 20 лет назад.

Напомним, ранее стало известно, что Трамп помиловал 73 человек и смягчил наказания еще для 70.

Как сообщал OBOZREVATEL: