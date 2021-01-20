Трамп успел помиловать еще двух человек во время инаугурации Байдена: что о них известно
Незадолго до ухода с должности президента США Дональд Трамп своим указом помиловал двух человек – американского бизнесмена Альберта Пирро, а также своего бывшего юриста по недвижимости.
Сообщение Белого дома об этом пришло уже во время церемонии инаугурации избранного главы Соединенных Штатов Джо Байдена, передает NBC.
Как известно, Пирро – бизнесмен и бывший муж судьи Джанин Пирро, телеведущей Fox News. Его приговорили в 2000 году к 29 месяцам тюрьмы за уклонение от налогов. Помилование Трампа снимает с него судимость.
Имя второго помилованного не уточняется, однако СМИ пишут, что мужчину осудили за налоговое мошенничество более 20 лет назад.
Напомним, ранее стало известно, что Трамп помиловал 73 человек и смягчил наказания еще для 70.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Вечером 20 января в Вашингтоне демократ Джо Байден принял присягу президента США и официально стал 46-м главой Соединенных Штатов.
После этого он выступил с первой речью в качестве президента. Политик отметил, что сегодня Америка празднует "дело демократии", когда "воля народа была услышана".
Также в должность вступила избранная американская вице-президент Камала Харрис. Она стала первой женщиной и первой темнокожей на столь высоком посту.
Украину на инаугурации представил посол в США Владимир Ельченко.
Детальную трансляцию церемонии можно посмотреть по ссылке.