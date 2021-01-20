Трамп перед уходом помиловал десятки людей: среди них – его экс-советник

Дональд Трамп в последний день пребывания на посту президента США объявил о помиловании 73 человек и смягчении наказания еще для 70. Среди них – его бывший советник и главный стратег Стив Бэннон.

Решение он принял фактически за несколько часов до того, как должен был покинуть Белый дом, передает CNN. Американский лидер заявил, что решился на это одно из последних своих действий на посту после долгих раздумий.

"Прокуратура преследовала Бэннона по обвинениям в мошенничестве, связанном с его участием в политическом проекте. Он был важным лидером консервативного движения и известен своей политической проницательностью", – говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Кейли МакЭнани.

Отмечается, что федеральное расследование по нему началось в августе, когда прокуроры Нью-Йорка обвинили Бэннона, которого в США прозвали "медиа-провокатором", и еще трех человек в мошенничестве с донорами на сумму более $1 миллиона. В частности, в рамках кампании по сбору средств, якобы направленной на поддержку пограничной стены Трампа.

Несмотря на ссоры адвокатов и высших помощников Трампа в последние годы, тот очень хотел помиловать своего бывшего стратега после того, как недавно восстановил связь с ним. Подчеркивается, что Бэннон помогал президенту "раздуть теории заговора" вокруг выборов.

Со ссылкой на источники издание также указывает на возможную связь Стива Бэннона с бунтом сторонников Трампа в Капитолии 6 января. "Завтра начнется ад", – заявил тот слушателям своего подкаста "Военная комната" 5 января, за день до тех событий.

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