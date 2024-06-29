Трамп сказал, при каком условии Россия, Китай и КНДР не будут врагами США

Кандидат в президенты США Дональд Трамп признал, что Россия, Китай и КНДР сейчас являются внешними врагами Соединенных Штатов. В то же время он заявил, что эти государства перестанут ими быть при "умном президенте" США.

Видео дня

Об этом Трамп сказал, выступая перед своими сторонниками в Чесапике, штат Вирджиния. Его выступление транслировал канал Right Side Broadcasting Network.

"Справедливости ради надо сказать, что у нас есть внешние враги – Китай, Россия, Северная Корея. Но они не будут врагами, если у вас есть умный президент. Если у вас умный президент, они не враги", – заявил политик.

Трамп также уверенно сказал, что при его администрации США пользовались уважением других стран и не имели никаких проблем.

Сейчас же, по его словам, самые худшие враги Штатов находятся не за пределами, а внутри страны.

Джо Байден после дебатов признал, что он неудачно выступил во время спора с Дональдом Трампом. При этом политик уверен, что он все же сможет одержать победу на президентских выборах в ноябре этого года.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Президент США Джо Байден и бывший лидер Дональд Трамп встретились в первом раунде предвыборных дебатов. В ходе них политики обменялись взаимными обвинениями, высказались о состоянии экономики страны, затронули тему абортов, ситуации на границе, вывода войск из Афганистана и войны в Украине и Израиле.

– В частности, Трамп вменил Байдену в вину начало полномасштабной агрессии РФ против Украины. "Если бы у нас был настоящий президент, Путин никогда бы не вторгся в Украину", – заявил Трамп, который Байдена, очевидно, "настоящим президентом" не считает.

– В выступлениях доминировали шаткие и неуверенные действия демократа Байдена и в меньшей степени ложь республиканца Трампа. Мы рассказали, кто "победил" на дебатах в Атланте и изменит ли это расклад сил на выборах президента США.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!