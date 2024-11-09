Иногда они возвращаются…

Видео дня

Трамп становится первым из президентов-республиканцев, кто, проиграв выборы после своей первой каденции, потом всё же вернулся.

А если учитывать не только республиканцев, то подобный случай уже однажды ранее происходил: 22-й и 24-й президент США демократ Кливленд, проиграв выборы сразу после своего президентства, потом следующие выборы всё же выиграл — это было в 1892-м году.

Кливленд, кстати, был изображён и на некоторых (ещё первых) 20-долларовых купюрах, и на 1000-долларовой, которых в обращении уже нет. То есть он, как видим, возвращался и там — с банкноты на банкноту. Может, когда-то какая-то купюра будет с Трампом?

Ну а что касается возраста, то Трамп, конечно, моложе Байдена СЕЙЧАС, но "взрослее" его, когда тот проходил инаугурацию, то есть если брать возраст на начало каденции, то своё второе президентство он начинает старше любого из предшественников.

Дедушку сменяет дедушка, и пока что ситуация уникальна: двое самых старых президентов в американської истории фактически правят страной одновременно — президент действующий и президент новоизбранный.

Может, так их — рядышком — на будущих деньгах и изобразят? Дедовластие.