'Трамп рассчитывает на скорое мирное соглашение': глава Пентагона сказал, планируют ли США отправлять своих военных в Украину

Соединенные Штаты не планируют отправлять своих военных в Украину. В то же время американский президент Дональд Трамп рассчитывает на скорейшее мирное соглашение по войне.

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Соответствующее заявление сделал новый глава Пентагона Пит Хегсет во время пресс-конференции в Мюнхене. По его словам, после окончания войны Вашингтон может пересмотреть количество войск США в Европе.

"США не планируют направлять военных в Украину. Также, Вашингтон может пересмотреть численность американских войск в Европе после заключения мирного соглашения по Украине, которое, как рассчитывает Трамп, будет "скорым", – отметил Хегсет.

Он добавил, что американский лидер планирует переоценить развертывание войск США по всему миру после окончания российско-украинской войны.

Напомним, новый глава Пентагона Пит Гегсет не будет делать никаких заявлений по военной помощи Украине во время посещения НАТО. Целью поездки станет обсуждение стратегии США по войне. Сообщается, что Гегсет сначала примет участие в заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Как сообщал OBOZ.UA, 10 февраля Пит Гегсет отправился в Европу. Известно, что во время своего первого визита на должности он также будет говорить о российско-украинской войне. Сначала глава Пентагона отправится в Германию. Затем он посетит Бельгию и Польшу. В частности, чиновник также примет участие во встрече "Рамштайна".

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