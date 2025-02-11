СМИ узнали, объявит ли новый глава Пентагона о военной помощи Украине на 'Рамштайне'

Новый глава Пентагона Пит Хегсет не будет делать никаких заявлений по военной помощи Украине во время посещения НАТО 12 февраля. Целью поездки станет обсуждение стратегии США относительно войны.

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Об этом сообщает издание The Washington Post. В частности, в планах Хегсета не было встреч с украинскими коллегами.

"Госсекретарь повторит обязательства президента Трампа по поводу скорейшего дипломатического прекращения войны в Украине. Он также подчеркнул необходимость усиления европейского лидерства в безопасности Украины", – заявили в Пентагоне.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп неоднократно обещал быстро прекратить войну в Украине. Также он жаловался, что это стоит американским налогоплательщикам много денег.

Отмечается, что Хегсет сначала примет участие в заседании Контактной группы по обороне Украины в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Соответствующий формат создал бывший министр обороны Ллойд Остин для координации оружия и боеприпасов для Украины в 2022 году.

Как пишет издание, высокопоставленный дипломат НАТО сказал, что "конструктивный диалог с новой американской администрацией станет важнейшим результатом встречи вместе с обязательством США сделать все возможное, чтобы удержать Украину в борьбе".

В то же время советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц недавно заявил, что в будущем ответственность относительно войны в Украине должны взять на себя европейцы и гарантии безопасности должны быть обеспечены именно со стороны Европы.

Напомним, 6 февраля стало известно, что Великобритания официально подтвердила созыв заседания контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". Оно состоится 12 февраля 2025 года в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Заседание станет заменой традиционных встреч, обычно проводимых под председательством США.

Как сообщал OBOZ.UA, по результатам заседания 25-го "Рамштайна" Германия приняла решение передать Украине 50 дополнительных ракет к комплексам противовоздушной обороны IRIS-T, которые изначально предназначались для Бундесвера. Также Берлин предоставит Силам обороны 20 БМП Marder и 22 боевых танка Leopard 1А5.

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