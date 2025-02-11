Министр обороны США отправился в европейское турне: что известно о расписании встреч

В понедельник, 10 февраля, новый глава Пентагона Пит Гегсет отправился в Европу. Во время своего первого визита в должности он, в частности, будет говорить о российско-украинской войне.

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Об этом сообщили в Пентагоне. Первой остановкой министра станет Германия. Затем он посетит Бельгию и Польшу. Кроме того, чиновник также примет участие во встрече "Рамштайн".

Отмечается, что в Германии Гегсет посетит штаб-квартиру Командования США в Европе (USEUCOM) и Африке (AFRICOM). Также он планирует встретиться с военнослужащими и провести с ними физическую тренировку.

Из Германии Гегсет отправится в Брюссель. Там он примет участие во встрече министров обороны стран-членов НАТО и встрече Контактной группы по обороне Украины (UDCG).

Кроме того, новый глава Пентагона планирует обсудить необходимость увеличения расходов Альянса на оборону.

"Будем говорить о том, чтобы Европа играла ведущую роль в Украине", – заявил министр в комментарии американским СМИ.

Следует отметить, что встреча Контактной группы по обороне Украины является первой для Белого дома. И первой, которая состоится под руководством не США, а Великобритании.

Напомним, что в министерстве обороны США подтвердили, что новый глава Пентагона Пит Гегсет примет участие в следующем заседании Контактной группы по обороне Украины. В ведомстве отметили, что министр "подтвердит приверженность президента Трампа дипломатическому прекращению войны в Украине как можно быстрее", а также подчеркнет необходимость "ужесточения европейского лидерства в вопросах помощи Украине в сфере безопасности".

Как сообщал OBOZ.UA, Британия официально подтвердила, что созывает заседание контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" на 12 февраля 2025 года. Встреча организует министр обороны Джон Гили.

Ранее сообщалось, что по итогам заседания Контактной группы по обороне Украины (в формате "Рамштайн") Киев рассчитывает получить от партнеров конкретные пакеты военной помощи. В заседании, которое состоится в Брюсселе 12 февраля, примут участие более 50 государств.

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