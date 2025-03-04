Трамп пригрозил студентам тюрьмой за участие в протестах: детали скандального решения

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пригрозил студентам, которые будут участвовать в "незаконных протестах". "Агитаторы"-иностранцы будут отправлены в тюрьму или навсегда высланы обратно в страну, из которой они прибыли.

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Что же касается студентов-американцев, то они будут навсегда исключены из учебного заведения или, в зависимости от совершенного ими преступления, арестованы. Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social 4 марта.

Он добавил, что для любого колледжа, школы или университета, допускающего "незаконные протесты", будет прекращено любое федеральное финансирование.

"БЕЗ МАСОК! Спасибо за ваше внимание к этому вопросу", – написал Трамп. Так он намекнул на запрет закрывать лицо во время протестов, который уже ввели некоторые штаты.

Как пишет CNN, способность Трампа обеспечить выполнение этих угроз, в частности заключения, депортации и запреты на ношение масок, ограничена, поскольку большинство из этих действий выходят за рамки федерального законодательства.

Этот пост президента США стало реакцией на то, как группа пропалестинских студентов-протестующих захватила здание Барнард-колледжа в Нью-Йорке. В сети появилось видео, на котором протестующие в масках и шарфах-куфиях (арафатках) устроили сидячую забастовку возле офиса декана колледжа.

Также администрация Трампа заявила, что пересмотрит федеральные контракты и гранты Колумбийского университета из-за обвинений в антисемитизме, в отношении которых учебное заведение продемонстрировало бездействие.

Как сообщал OBOZ.UA, 1 марта в американском городке Вестфилд, штат Вермонт, состоялась акция протеста против вице-президента США Джей Ди Вэнса. Этот город был выбран для митинга, потому что политик приехал туда на лыжный курорт отдыхать.

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