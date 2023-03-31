Трамп предстанет перед судом в Нью-Йорке: названы дата и время слушания

Бывший президент США Дональд Трамп предстанет перед уголовным судом Манхэттена в Нью-Йорке во вторник, 4 апреля. Он обвиняется в крупных финансовых махинациях.

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Заседание суда начнется в 14.15 по местному времени. Об этом сообщило CNN, ссылаясь на информацию источников, осведомленных по этому вопросу.

По соображениям безопасности на время, когда ожидается явка бывшего президента, в суде отложат рассмотрение всех других дел, что уменьшит количество людей в здании.

По словам источника, Дональд Трамп отправится в Нью-Йорк в понедельник, 3 апреля, перед тем, как во вторник предстанет перед судом по уголовному делу.

Напомним, Большое жюри суда Манхэттена в Нью-Йорке проголосовало за выдвижение обвинения 45-му президенту США Дональду Трампу. Это первый случай в истории, когда действующему или бывшему главе американского государства будут предъявлены уголовные обвинения.

Сам Трамп назвал предъявленные против него обвинения политическим преследованием и вмешательством в выборы на самом высоком уровне.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 18 марта Трамп заявил, что на следующей неделе его могут арестовать по делу о сокрытии денег, выплаченных женщинам, заявлявшим о романах с ним. Он призвал своих поклонников выйти на протесты.

– В окружной прокуратуре Манхэттена ответили, что Трамп создал "ложные ожидания своего ареста" во избежание его и заставил своих коллег-республиканцев в Конгрессе вмешаться в расследование.