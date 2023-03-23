Трамп намеренно создал ожидание своего ареста, чтобы избежать его, – окружная прокуратура Манхэттена

45-й президент США Дональд Трамп создал "ложные ожидания своего ареста", чтобы избежать его. Он вынудил своих коллег-республиканцев в Конгрессе вмешаться в расследование дела о выплате им денег женщинам, заявлявшим о сексуальных контактах с миллиардером.

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Об этом заявили в окружной прокуратуре Манхэттена, комментируя "анонс" Трампа о его задержании, передает Reuters. В письме, направленном трем конгрессменам 23 марта, окружной прокурор Элвин Брэгг ответил на обвинения в злоупотреблении прокурорскими полномочиями.

В письме говорилосьтся, что обвинения со стороны республиканцев "прозвучали только после того, как Дональд Трамп создал ложное ожидание, что он будет арестован на следующий день, и его адвокаты призвали вас вмешаться".

В письме также говорится, что трое председателей комитетов палаты представителей республиканцев запросили непубличную информацию о незавершенном уголовном расследовании, которое является конфиденциальным в соответствии с законодательством штата.

"Запросы в письме являются незаконным посягательством на суверенитет Нью-Йорка. У Конгресса не может быть законной законодательной задачи, связанной с надзором за местными прокурорами, обеспечивающими соблюдение законов штата", – говорится в письме, которое подписала главная юрисконсульт окружного прокурора Лесли Дюбек.

Это подтвердило, что офис Брэгга расследовал причастность Трампа к нарушениям уголовного законодательства штата Нью-Йорк, пишет Reuters.

Таким образом Трамп может стать первым президентом США, которому будут предъявлены уголовные обвинения в суде.

В январе бывший помощник Трампа заявил, что заплатил актрисе фильмов для взрослых Дэниэлс (настоящее имя Стефани Клиффорд) за несколько дней до президентских выборов 2016 года по указанию Трампа.

Дэниелс в свою очередь заявила, что получила деньги в обмен на молчание о сексуальном контакте, который у нее якобы был с Трампом еще в 2006 году.

Сам Трамп отрицал роман с Дэниелс, настаивал на своей невиновности и заявил, что расследование было политически мотивированным.

Трампа также ждет федеральное расследование, связанное с его обращением с правительственными документами после ухода из Белого дома и попытками оспорить свое поражение на выборах 2020 года, пишет Reuters.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 18 марта Трамп заявил, что на следующей неделе его могут арестовать по делу о сокрытии денег, выплаченных женщинам, заявлявшим о сексуальных контактах с миллиардером. Он сослался на "утечку информации" из офиса окружного прокурора Манхеттена.

– Ситуацией поспешили воспользоваться в РФ. Замглавы совбеза страны-агрессора Дмитрий Медведев поддержал Трампа и призвал американцев свергнуть президента Джо Байдена.

– Ранее Трамп выдал свой "рецепт" мира для Украины, предложив отдать Путину оккупированные территории. Он заявил, что при предыдущих президентах РФ оккупировала части Грузии и Украины, а во времена президентства Байдена получила "шведский стол". При нем же Россия ничего не оккупировала, потому что якобы "Путин понимал, что никогда бы этого не сделал. И это даже без заключения соглашения".