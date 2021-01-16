В США провели 13-ю и последнюю казнь при президенте Трампе. Фото

В США 16 января казнили Дастина Хиггса, осужденного за убийство трех женщин.

Он стал 13-м человеком, к которому применили высшую меру наказания, и последним во время пребывания на посту главы государства Дональда Трампа, пишет Daily Mail (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Мужчине ввели смертельную инъекцию в федеральной тюрьме города Терре-Хот, штат Индиана. Его осудили за убийство трех женщин в природном заповеднике Мэриленда в 1996 году.

Казни на федеральном уровне были приостановлены на протяжение 17 лет (на уровне отдельных штатов казни проводились). Когда Трамп стал президентом, он вернул эту практику.

Новый глава государства Джо Байден является противником смертной казни. Предполагается, что он приостановит их на федеральном уровне, когда вступит в должность. Напомним, что инаугурация назначена на 20 января.

Отметим, что первым казненным за 17 лет стал Дастин Ли Хонкен.

Кроме него и Хиггса высшую меру наказания применили к Лизе Монтгомери, Альфреду Буржуа, Кори Джонсону, Дэниелу Льюису Ли, Уэсли Айра Пурки, Лезмонду Чарльзу Митчеллу, Дуэйну Нельсону, Уильяму Эмметту Лекрою-младший, Кристоферу Андре Виальве, Орландо Кордиа Холлу, Брэндону Бернару.

Как сообщал OBOZREVATEL, 52-летнюю Лизу Монтгомери казнили 13 января. Ее осудили за убийство беременной женщины и похищение ее ребенка.