Трамп отказался давать показания в Сенате по его импичменту

Бывший президент США Дональд Трамп не будет давать показания на слушаниях о его импичменте в Сенате.

Об этом СNN заявил советник экс-главы государства Джейсон Миллер, назвав предстоящие разбирательства "незаконными".

"Президент не будет давать показания на неконституционном процессе", – отметил он.

Также советник Трампа обнародовал в соцсетях ответ адвокатов на просьбу менеджеров Палаты представителей по импичменту к бывшему президенту выступить в Сенате.

"Использование нашей Конституции для проведения предполагаемого процесса импичмента слишком серьезно, чтобы пытаться играть в эти игры", – сказано в заявлении Брюса Кастора и Дэвида Шоена.

Ранее в СМИ появились данные о том, что Трампа накануне слушаний в Сенате покинули все адвокаты.

Отметим, что заседание верхней палаты американского Конгресса по импичменту Трампу назначено на 9 февраля.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 января Палата представителей обнародовала проект резолюции об импичменте Трампу. Согласно документу, он несет ответственность за беспорядки в Вашингтоне и штурм Капитолия в январе 2021 года.

13 января нижняя палата Конгресса поддержала документ, а 25 января его передали в Сенат.

В Сенате попытались признать процедуру импичмента неконституционной, однако необходимого количества голосов не набралось.