Трамп остался без адвокатов накануне слушаний в Сенате об импичменте – СМИ

От бывшего президента США Дональда Трампа ушли адвокаты, которые должны были представлять его интересы во время слушаний об импичменте в Сенате.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на свои источники. Такие же данные обнародовали Reuters и Associated Press. Заседание верхней палаты Конгресса должно состоятся через 9 дней.

Как уточняет телеканал, изначально стало известно об уходе адвокатов Деборы Барбье и Бутча Бауэрса.

О том, что Трамп нанял Бауэрса стало известно на прошлой неделе. Адвокат из Южной Каролины представлял губернаторов этого штата и работал в Минюсте при президенте Джордже Буше-младшем.

Во вторник, 26 января, экс-президент нанял второго защитника в команду – адвоката по уголовным делам Барбье, который в прошлом был прокурором.

Позднее стало известно, что кроме указанных двух юристов команду Трампа покинули еще трое – Джош Ховард, Джонни Гэссер и Грег Харрис.

Телеканал отмечает, что все они не получали предоплату. По словам источника, экс-президент хотел, чтобы адвокаты акцентировали внимание на "фальсификации выборов", а не на том, законен ли сам процесс, когда он уже покинул пост.

Кто теперь будет защищать бывшего президента, пока неизвестно.

Напомним, что 11 января Палата представителей обнародовала проект резолюции об импичменте Трампу. Согласно документу, он несет ответственность за беспорядки в Вашингтоне и штурм Капитолия в январе 2021 года.

13 января нижняя палата Конгресса поддержала документ, а 25 января его передали в Сенат, слушания в котором назначены на 9 февраля.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Сенат США отказался признавать неконституционным импичмент Трампу.