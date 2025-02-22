Трамп объявил об увольнении главы Объединенного комитета начальников штабов США Чарльза Брауна: кто его заменит

Президент США Дональд Трамп объявил об увольнении главы Объединенного комитета начальников штабов США Чарльза Брауна. Глава Белого дома поблагодарил генерала "за его более чем 40-летнюю службу" и пожелал ему "великого будущего".

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Также Трамп объявил, что новым главой Объединенного комитета начальников штабов США станет генерал-лейтенанта ВВС Дэн Разин Кейн. Об этом американский президент сообщил в социальной сети Truth Social.

Президент США охарактеризовал Кейна как "опытного пилота, эксперта по национальной безопасности, успешного предпринимателя и военного со значительным опытом межведомственных и специальных операций". Трамп напомнил, что во время его первого президентского срока именно Кейн сыграл важную роль в полном уничтожении руководящего состава ИГИЛ.

"Это было сделано в рекордные сроки, за несколько недель. Многие так называемые военные "гении" говорили, что на победу над ИГИЛ потребуются годы. Генерал Кейн, с другой стороны, сказал, что это можно сделать быстро, и он это сделал", – заявил Трамп.

При этом глава Белого дома пожаловался, что несмотря на высокую квалификацию Кейна предыдущий президент Джо Байден уволил генерал-лейтенанта. Кроме того, Трамп заявил, что Соединенные Штаты восстановят свою военную мощь.

"Но теперь всё иначе! Вместе с Питом Хегсетом генерал Кейн и наши военные восстановят мир силой, поставят Америку на первое место и восстановят наши военные силы. Наконец, я также поручил Хегсету выдвинуть кандидатуры на пять дополнительных должностей высокого уровня, о которых будет объявлено в ближайшее время", – отметил Трамп.

Напомним, союзники Соединенных Штатов, которые регулярно обмениваются разведданными с Америкой, ищут способы защиты секретной информации от склонной к утечкам администрации Дональда Трампа. Однако их возможности в этом ограничены.

Как ранее писал OBOZ.UA, Соединенные Штаты приостановили рассмотрение иммиграционных заявок от граждан Украины, которым разрешили въехать по программе поддержки беженцев, введенной при президентстве Джо Байдена.

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