Союзники США опасаются делиться секретными данными с администрацией Трампа: в Politico раскрыли причины

Союзники Соединенных Штатов, которые регулярно обмениваются разведданными с Америкой, ищут способы защиты секретной информации от склонной к утечкам администрации Дональда Трампа. Однако их возможности в этом ограничены.

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"Нельзя просто так щелкнуть выключателем", – заявил североевропейский военный чиновник изданию Politico. Журналисты отметили, что опасения служб внешней разведки далеки от гипотетических, ведь спустя месяц после вступления Трампа в должность его команда уже столкнулась с обвинениями в ненадлежащем обращении с конфиденциальной информацией.

Дело в том, что ЦРУ отправило электронное письмо, в котором были указаны имена и первые буквы фамилий недавно нанятых аналитиков и оперативников (многие из них – для работы с Китаем) в Управление кадровой политики США.

Письмо было связано с инициативой по сокращению федеральной рабочей силы, но оно в итоге подвергло оперативников повышенному риску.

Сенатор Марк Уорнер из Вирджинии, главный демократ в сенатском комитете по разведке, назвал это "катастрофическим шагом в сфере национальной безопасности", который сделает указанных в письме людей "прямой мишенью".

В издании напомнили о некоторых скандалах, которые произошли во время первого президентского срока Трампа. Например, он разместил в Twitter совершенно секретное изображение места запуска иранской ракеты и поделился конфиденциальной израильской развединформацией с министром иностранных дел России.

Собеседник Politico, бывший высокопоставленный сотрудник британской внешней разведки MI6, заявил, что, когда дело касалось особо секретных проектов, служба была крайне осторожна в контактах с американской стороной.

"Всегда так. Заметьте, при любой администрации мы не "открываем книги "просто так. Но в прошлый раз с Трампом были еще осторожнее, и мне трудно поверить, что MI6 не будет более осторожной в этот раз", – сказал источник, имя которого не раскрывается.

Келли Макфарланд, экс-аналитик Бюро разведки и исследований Госдепартамента США, заявила, что сотрудники Five Eyes (разведывательного альянса США, Канады, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии) "немного обеспокоены, учитывая тот послужной список, который у нас уже есть".

"Политическое доверие к США ослабевает. Это затрагивает все элементы национальной безопасности, включая американское Разведывательное сообщество. Но на повседневном уровне с профессионалами в области разведки я не думаю, что есть проблема – пока. Это больше похоже на политическую проблему, чем на оперативную", – сказал журналистам еще один источник, бывший британский военный.

Как ранее писал OBOZ.UA, Соединенные Штаты приостановили рассмотрение иммиграционных заявок от граждан Украины, которым разрешили въехать по программе поддержки беженцев, введенной при президентстве Джо Байдена. Это объяснили угрозами, связанными с мошенничеством и вопросами безопасности.

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