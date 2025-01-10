Трамп обнародовал пропагандистский ролик, как население Гренландии якобы хочет присоединиться к США: для съемок набрали местных бомжей. Видео

В минувший вторник, 7 января, сын избранного в США президента Дональд Трамп-младший на самолете своего отца посетил город Нууку, Гренландия. Вместе с ним в этот городок прибыла группа PR-менеджеров из команды новоизбранного президента. А уже 8 января в соцсетях появилось видео, в котором население Гренландии якобы хочет присоединиться к США.

Видео дня

Пропагандистский ролик обнародовал и Трамп-старший в собственной соцсети. Однако, как утверждает общественный вещатель Дании DR, подавляющее большинство жителей Нууки, снявшихся в этом видео – бездомные, нанятые на съемки буквально за еду.

Сделал это видео телевизионщик Джастин Уэллс, работающий в штабе Трампа-старшего. Это бывший режиссер телепрограммы пропагандиста Такера Карлсона на Fox News (с телеканала их обоих уволили). Уэллс вместе с Трампом-младшим появляются в кадре в окружении людей в красных кепках MAGA (напомним, что это предвыборный лозунг Трампа "Вернем Америке ее величие".)

Группа сначала приветствует самолет Трампа, затем рассказывает, как она любит американского президента и что он может сделать для Гренландии под юрисдикцией США. В кадре – совместный обед в ресторане Hereford Beefstouw и селфи участников группы в четырехзвездочном отеле Hans Egede. Именно там Трамп-младший встречался с гренландскими поклонниками его отца.

Также в кадре есть супермаркет Brugseni, расположенный неподалеку от отеля. А между Hereford Beefstouw и Brugseni есть здание, которое, к сожалению, в кадр не попало. Это социальное учреждение, которое занимается бомжами. И люди, которые ежедневно становятся в очередь в указанное учреждение, составляют подавляющее большинство так называемых "поклонников Трампа из Нууки".

Журналисты DR пообщались с работниками маркета Brugseni и гостиницы Hans Egede, и нашли свидетелей того, как PR-команда Трампа вербовала бездомных на съемку. Последним даже не обещали деньги – предложили только "накормить в ресторане".

Датский вещатель нашел немало свидетелей, как люди Трампа "вербовали социально незащищенные слои населения", а также и нескольких "завербованных". Один из них рассказал, что "сидел, как всегда, под пешеходным мостом", с несколькими другими бомжами.

"А потом подошли люди Трампа и спросили: "Эй, ты хочешь подняться и поесть в самом лучшем ресторане города?" - вспомнил он.

"Величайшим поклонником Трампа в Гренландии" называет себя господин Йорген Боассен. Он также есть на этом видео и на нескольких фото с PR-командой Трампа. Интересно, что даже он подтверждает: в ролике снимались "простые граждане, в том числе и социально незащищенные". Правда, господин Боассен не видит в этом ничего странного - по его словам "Трампу-младшему важно было встретиться со всеми слоями общества".

Как сообщал OBOZ.UA, в последнее время Трамп уделяет много времени географии. В частности, недавно он заявил, что Канада должна быть 51 штатом Соединенных Штатов, Дания должна уступить США Гренландии для защиты "свободного мира", а Панама должна согласиться на возвращение Панамского канала под контроль США.

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