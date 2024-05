Трамп не захочет проигрывать в Украине битву за мировое лидерство: как он может победить Путина, если станет президентом

По мере приближения даты президентских выборов в США американские аналитики, эксперты и журналисты все чаще пытаются смоделировать внешнюю американскую политику после выборов, в частности, прогнозировать действия потенциального победителя Дональда Трампа относительно войны в Украине.

Поэтому стоит обратить внимание на статью в The Wall Street Journal профессора истории Майкла Киммиджа под названием "Трамп вряд ли откажется от Украины и может опасно эскалировать военный конфликт". В целом основные положения во многом совпадают с оценками украинских экспертов, в том числе уже опубликованных OBOZ.UA

Антиукраинская риторика Трампа – лишь часть его предвыборной кампании

Сегодня большая часть аналитиков сходятся в том, что антиукраинская и антиевропейская риторика Дональда Трампа является лишь частью его предвыборной кампании, где эта карта разыгрывается для приверженности провинциальных консервативных избирателей, которые всегда были известны своими изоляционистскими взглядами.

Манипулирование темой финансовой помощи или недостаточного участия Европы в обеспечении военных потребностей Украины и НАТО весьма позитивно воспринимается базовым электоратом Трампа. Кроме того, критика позиций своих конкурентов-демократов является неотъемлемой частью избирательной стратегии Дональда Трампа. Однако все чаще как американские, так и европейские эксперты высказывают тезисы о том, что в случае избрания Трампа президентом его подходы к "украинскому вопросу" коренным образом изменятся.

Предыдущее президентство Трампа характеризовалось довольно решительным противодействием России

В основном эти мнения базируются на анализе внешнеполитических шагов Трампа на посту президента в 2016-2020 годах. Очевидно, что в те времена администрация Трампа не шла на компромиссы с РФ по Украине, более того – ВСУ стали получать первое американское летальное вооружение именно во времена президентства Дональда Трампа.

В Европе Соединенные Штаты продолжили свою уверенную политику безопасности, в частности, в 2017 и 2020 годах в НАТО вошли Черногория и Северная Македония, что существенно ослабило российское влияние на Балканах. Кроме того, в 2018 году многие российские наемники из ЧВК "Вагнер" были успешно уничтожены американскими подразделениями в славном бою под Хишамом, Сирия.

В отличие от нынешней администрации Джо Байдена при президентстве Трампа генералы Пентагона не испугались эскалации, а без колебаний приказали применить реактивную артиллерию и штурмовую авиацию против российских прокси-сил в Сирии.

Трамп не захочет проигрывать в Украине

В общем Дональд Трамп как один из крупнейших популистов среди мировых политиков будет достаточно сильно зависеть от своего имиджа, поэтому будет весьма чувствителен к любого рода неудачам и поражениям. Учитывая снижение популярности Байдена после его решения о выводе американских войск из Афганистана, Трамп вряд ли решится на проигрыш американской внешней политики на фронтах Украины. Кроме того, именно Республиканская партия США традиционно выступала за более агрессивную внешнюю политику, а внутрипартийный раскол в начале президентской каденции не входит в планы Трампа.

Также не следует забывать о субъективных чертах характера Дональда Трампа – его эгоизме, определенной "мании величия" и тщеславии. Именно они не позволят ему проигрывать войну в Украине, как это делает сейчас его ярый оппонент Джо Байден.

Поэтому все чаще американские аналитики высказывают мнение, что Трамп на посту президента может принять правила игры, которые Путин постоянно пытается навязать Западу. Конкретнее, Трамп просто может не поддаться шантажу и блефу от Кремля, а наоборот – мощно вооружить украинскую армию новой и более широкой номенклатурой оружия и боеприпасов. Другим потенциальным вариантом может быть применение любимого инструмента Дональда Трампа во внешней политике – торговых войн и санкций, даже сегодня применяемых к России очень ограниченно и, как оказалось, малоэффективно.

Третьим вариантом может стать остановка боевых действий на фактической линии фронта с одновременным предоставлением Украине прямых гарантий безопасности от США и других стран, приглашением в Украину военного контингента, принятием Украины в НАТО или любой частичной или полной комбинации этих действий. Именно это позволит как России, так и Украине заявить о достижении стратегических целей (территориальные захваты, с одной стороны, и интеграция с другой) и заявить общественности своих стран о победе в войне.

В распоряжении президента США остается масса инструментов жесткого влияния на Россию.

В любом случае при наличии политической воли Трамп как потенциальный следующий президент США будет располагать целым рядом решительных вариантов влияния на Россию, начиная от конфискации ее зарубежных активов до значительного усиления военной помощи Украине и поддержки ее обороноспособности на протяжении многих лет.

По крайней мере, такие варианты перечисляются в докладе под названием Ultimate America First Approach to U.S.National Sesurity, подготовленном институтом America First Policy Institute. В частности, автор доклада Кейт Келлог, бывший советник президента Трампа по национальной безопасности, утверждает, что во время подготовки и написания часто общался с бывшим президентом и подробно обсуждал с ним Украину.

Следовательно, пока достаточно очевидно, что Дональд Трамп в случае победы на выборах явно не захочет проигрывать такую ​​стратегическую битву за мировое лидерство, которой, к сожалению, стала война в Украине.