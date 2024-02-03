Он обманет всех: почему россиянам не нужно делать ставку на победу Трампа

Январь 2024 фактически дал старт широкой избирательной кампании за пост президента Соединенных Штатов Америки, в частности Республиканская партия активно проводит праймериз по определению единого кандидата. Несмотря на надежду и определенную вероятность, проукраинский кандидат Ники Гейли, к сожалению, пока проигрывает "главному кандидату" от республиканцев – одиозному Дональду Трампу.

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Вероятная победа Трампа воспринимается в диапазоне от сдержанного оптимизма до апокалиптических сценариев

Следует отметить, что перспектива победы Трампа на президентских выборах в США достаточно неоднозначно воспринимается как мировыми политиками, так и экспертной средой. Поэтому озвучиваются как оптимистичные прогнозы, в частности от экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона, так и крайне пессимистические прогнозы.

Поэтому, чтобы не оказаться в плену субъективных оценок, попытаемся проанализировать персону 45-го президента США в определенном отрыве от его публичных речей, сосредоточившись на сущностных характеристиках его личности и поведения.

Трамп является сознательным и нескрываемым "лжецом-манипулятором"

Следовательно, весьма иллюстративным будет привести данные специалистов по контент-анализу, которые установили, что во время пребывания на посту президента США Трамп сделал по меньшей мере 30 000 заявлений, которые были либо прямо лживыми, либо содержали очевидное искажение фактов и данных. По одним подсчетам, за президентский срок было 29 508 таких заявлений, по другим – 30 573, то есть в среднем не менее 20 раз в день он публично озвучивал ложные вещи. Характерно, что пиком лжи был месяц октябрь 2020 года, предшествовавший президентским выборам, когда Трамп за 31 день соврал почти 4000 раз. Характерно и то, что, как отмечают исследователи, речь идет преимущественно о фактах и данных, которые можно проверить.

Поэтому можно сделать абсолютно логичный вывод, что Дональд Трамп в большинстве случаев знал, что говорит неправду, поэтому его смело можно называть большим манипулятором, а не плохо информированным или пользующимся сомнительными источниками информации человеком.

Непредсказуемость и непоследовательность Трампа – главная опасность для его друзей и врагов

Второй сущностной чертой личности Дональда Трампа, которая неизбежно вытекает из его патологической лживости, является его абсолютная непредсказуемость в действиях, в свою очередь ведущая к непоследовательности. Следует упомянуть, что в начале своей президентской каденции Трамп стягивал американский военный флот к берегам Северной Кореи, а затем вел переговоры с диктатором Ким Чен Ином. Именно он впервые принял меры по китайскому шпионажу и проникновению в американскую экономику и начал торговую войну с КНР. Кроме того, при его президентстве американские военные наносили ракетные удары не только по сирийским террористам, но и российским наемникам "группы Вагнера".

Наконец, именно в срок президентства Трампа украинская армия начала получать американские бронеавтомобили и другие типы оружия, включая знаменитые ПТРК "Джавелин". В целом же, как вспоминали соратники Трампа, он не является классическим "самодуром" и умеет изменять вектор своих решений, если обстоятельства меняются.

Собственно, благодаря своей лживости, непоследовательности и непредсказуемости, Трамп всегда легко может публично отказаться от своих предыдущих обещаний и вообще от любых своих слов, сказанных ранее. Подтверждением этому можно привести свежие высказывания Трампа на кокусе в Неваде, где он уже сменил риторику и высказывается равномерную помощь Украине со стороны США и Европы, а также паритетное финансирование блока НАТО.

Популизм Трампа может обернуться в любую сторону – как положительную, так и отрицательную

Следовательно, максимально объективным выводом, который можно адресовать всем боящимся политикам и экспертам или, наоборот, ждут прихода Дональда Трампа к власти – он не оправдает никаких надежд, как оптимистичных, так и пессимистических. Иными словами, он обманет всех – своих избирателей, конкурентов, партнеров по партии, единомышленников, союзников США в Европе и мире, и, конечно, украинцев. Но точно так же он обманет своих врагов – в первую очередь, наивно предполагающее российское руководство и надеющееся, что "большой манипулятор" Трамп будет действовать по их сценарию.

Не следует забывать и о третьей сущностной черте Трампа – он популист высшего качества, который ради симпатий избирателей и получения власти может озвучивать и обещать любые вещи. Если сейчас Байден поддерживает Украину, Трамп будет принципиально против, но не против Украины как таковой, а против политики конкурента.

Поэтому существует очень большая вероятность того, что с приходом к власти Трамп поймет, что поддержка Украины сможет принести ему расположение своих оппонентов, а его "ядерный" электорат безоговорочно примет любое решение своего кумира. Следовательно, Дональд Трамп в роли президента еще удивит всех сторонников и оппонентов чудесами политической "эквилибристики".