Кандидат в президенты США Дональд Трамп поздравил президента России Владимира Путина с состоявшимся на этой неделе обменом заключенными между Россией и странами Запада. Трамп заявил, что Путин перехитрил американских чиновников в рамках крупнейшего подобного соглашения со времен окончания Холодной войны.

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Об этом он сказал во время предвыборного митинга в Атланте, сообщает The Washington Post. Трамп также отметил, что, по его мнению, этот обмен был "ужасающим" для США.

Издание отмечает, что на митинге Трамп не упомянул ни одного из американских заключенных, освобожденных в результате соглашения, включая репортера Wall Street Journal Эвана Гершковича, находившегося в российской тюрьме более года по обвинениям, которые американское правительство считает сфабрикованными.

В своих предварительных комментариях по соглашению Трамп также не называл ни одного из заключенных поименно, только критиковал американское правительство.

"Я хотел бы поздравить Владимира Путина с тем, что он заключил еще одно замечательное соглашение... У нас 59 заложников, я никогда ничего не путал... Боже, мы заключаем ужасные, ужасные соглашения. Приятно говорить, что мы их вернули, но не создает ли это плохой прецедент?" – сказал Трамп.

Трамп неохотно говорил о Гершковиче в течение примерно первого года заключения журналиста, но в мае наконец-то призвал к его освобождению. Бывший президент неоднократно хвастался своими близкими отношениями с Путиным и заявлял, что Путин уважает его и никогда бы не вторгся в Украину, будь Трамп президентом. За последние месяцы Трамп несколько раз публично заявлял, что добьется освобождения Гершковича, как только его изберут в ноябре, и что Путин сделает это "для меня, а не для кого-то другого".

Трамп, вероятно, начал критиковать соглашение в четверг после того, как о нем сказали президент Байден и вице-президент Гаррис и встретились с освобожденными заключенными.

"Просто интересно, потому что мы никогда не заключаем хороших сделок, ни о чем, но особенно об обмене заложниками. Наши "переговорщики" – это всегда позор для нас!" – заявил он в четверг в своем сообщении в сети Truth Social.

Ранее сообщалось, что 1 августа во время большого обмена между США и Россией были освобождены 18 политических заключенных РФ, а также один киллер, шпионы и хакеры России. Своих освобожденных граждан российский диктатор Владимир Путин даже встречал у самолета на красной дорожке, тепло обнимался и приветствовал.

В США заявили, что самый ценный "кадр", который РФ получила в рамках обмена, – киллер из ФСБ Вадим Красиков. Там отметили, что во время любых переговоров с российскими чиновниками по обмену первое, на чем настаивали россияне, – это увольнение именно Красикова.

Как сообщал OBOZ.UA, обмен между РФ и Белоруссией, а также США, Германией и Словенией осуществлялся в Анкаре. В Турцию было отправлено 26 человек на семи самолетах (два – из США, по одному – из Германии, Польши, Словении, Норвегии и России). Десять человек, в том числе двое детей, были переданы в Россию, 13 – в Германию и трое – в США.