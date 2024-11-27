Трамп планирует назначить руководителем ВМС США донора своей кампании, не служившего в армии

Дональд Трамп, избранный президент США, выдвинул кандидатуру бизнесмена Джона Фелана на должность главы Военно-морских сил США. Назначение Джона Фелана на должность главы ВМС США требует утверждения Сенатом, где Республиканская партия будет иметь большинство в следующем году.

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Об этом стало известно из официального Telegram-канала Трампа. Он заявил, что Фелан станет "чрезвычайной силой для наших Военно-морских сил и твердым лидером" в реализации его политики "Америка прежде всего".

Джон Фелан – основатель и руководитель частной инвестиционной фирмы Rugger Management LLC, базирующейся во Флориде. Также он ранее занимал должность управляющего партнера в MSD Capital, инвестиционной компании. Однако стоит отметить, что у Фелана нет опыта службы в армии, что вызывает определенные вопросы среди экспертов и политических обозревателей.

Фелан является известным донором Республиканской партии и активно поддерживает кампанию Трампа. В частности, в апреле он пожертвовал более 834 тысяч долларов на совместный комитет Трампа, а в августе принимал республиканца в своем доме в Аспене (штат Колорадо) во время благотворительной акции.

Напомним, директором Национального института здравоохранения США (NIH), крупнейшего в мире биомедицинского научно-исследовательского учреждения, финансируемого американским правительством, избранный президент Дональд Трамп назначит Джея Бхаттачарию. Это врач, эпидемиолог и экономист в области здравоохранения, который является ярым критиком коронавирусного карантина.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Дональд Трамп неоднократно обещал содействовать завершению российско-украинской войны. Он также утверждал, что закончит ее "в течение 24 часов" после того, как станет известно о его победе на выборах в США.

– В то же время республиканец, главный поклонник Трампа в Сенате Майк Раундс признал, что Кремлю нельзя доверять. "Как бы я ни хотел верить, что мы можем вести переговоры с тираном, подозреваю, что мы можем обманывать самих себя", – заявил он.

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