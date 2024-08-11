Дональд Трамп высказал пожелание, чтобы американские президенты имели возможность влиять на кредитную политику, ведь лично он лучше Федеральной резервной системы ощущает, какой должна быть базовая процентная ставка, и заодно раскритиковал действующего руководителя ФРС Джерома Пауэлла (Bloomberg).

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Фактически Трамп дал понять, что его война с ФРС и, соответственно, Мировым правительством разворачивается и переходит на новый уровень, то есть он не связывает убийство президента Кеннеди, который вёл себя накануне покушения так же, с инцидентом, когда пострадало лишь Трампово ухо, но сам он остался живым.

Трамп всё активнее ищет себе дырку на тот свет и, кажется, может её найти, ибо в следующий раз снайпер не промахнётся.

Спасти его может только одно — поражение на выборах. Если внезапно, конечно, не убьют раньше. Но пока что всё двигается именно гуманным путём: когда с покушением не получилось, некая сила заставила демократов очень быстро заменить Байдена, после чего в кратчайший срок было неожиданно для всех продемонстрировано, что они могут [под чьим-то руководством?] почти мгновенно единогласно сплотиться вокруг кого угодно, чтоб одолеть Трампа без новой крови.