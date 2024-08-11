Блог | Трамп настаивает на том, что должен быть членом Мирового правительства
Дональд Трамп высказал пожелание, чтобы американские президенты имели возможность влиять на кредитную политику, ведь лично он лучше Федеральной резервной системы ощущает, какой должна быть базовая процентная ставка, и заодно раскритиковал действующего руководителя ФРС Джерома Пауэлла (Bloomberg).
Фактически Трамп дал понять, что его война с ФРС и, соответственно, Мировым правительством разворачивается и переходит на новый уровень, то есть он не связывает убийство президента Кеннеди, который вёл себя накануне покушения так же, с инцидентом, когда пострадало лишь Трампово ухо, но сам он остался живым.
Трамп всё активнее ищет себе дырку на тот свет и, кажется, может её найти, ибо в следующий раз снайпер не промахнётся.
Спасти его может только одно — поражение на выборах. Если внезапно, конечно, не убьют раньше. Но пока что всё двигается именно гуманным путём: когда с покушением не получилось, некая сила заставила демократов очень быстро заменить Байдена, после чего в кратчайший срок было неожиданно для всех продемонстрировано, что они могут [под чьим-то руководством?] почти мгновенно единогласно сплотиться вокруг кого угодно, чтоб одолеть Трампа без новой крови.