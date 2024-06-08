Как свидетельствует недавний опрос Блумберг, 44% респондентов заявили, что ожидают, что Трамп будет пытаться политизировать центральный банк или ограничить его полномочия, если он вернется в Белый дом. В целом вероятность потери ФРС своей независимости при второй возможной каденции Трампа оценили в 40%.

Напомню, что американский центральный банк, то есть Федеральную резервную систему, которая выпускает доллары и традиционно фактически независима от государства, небезосновательно считают связанной с так называемым "Мировым правительством" и даже иногда с ним отождествляют.

Так что, если оказывается, что между ФРС и Трампом не ожидается взаимопонимания, это существенно снижает шансы 45-го президента стать ещё и 47-м, то есть Трамп должен то ли проиграть, то ли не дожить, то ли найти с ФРС общий язык.

4 июня 1963 года 35-й президент США Кеннеди подписал Указ, согласно которому Минфин должен был выпустить 2- и 5-долларовые купюры под обеспечение имевшимся в казне серебром, и каждая такая новая купюра была бы не обычной "Банкнотой Федерального резерва, а Банкнотой Соединённых Штатов". То есть печатавший деньги станок Кеннеди возвращал государству! Сегодня эти купюры, кстати, являются большой нумизматической редкостью.

22 ноября того же года Кеннеди был убит. Его преемник Джонсон такого уже не делал.

Июнь — ноябрь. То есть прошло не так уж и много времени.

Но вернёмся в 2024-й. Результаты опроса Блумберг, с которых я начал, были обнародованы только что, то есть в июне. В ноябре состоятся президентские выборы.