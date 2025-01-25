США приостанавливают программы приема мигрантов, включая украинцев: в NYT раскрыли подробности

Министерство внутренней безопасности США распорядилось фактически приостановить ряд программ, которые позволяли иммигрантам временно обосноваться в Соединенных Штатах. Решение чиновников включает инициативу Uniting for Ukraine по предоставлению въезда для украинцев.

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Директива требует немедленно прекратить принятие "окончательных решений" по заявлениям, связанным с программами, пока администрация рассматривает их и решает, следует ли их прекращать. Об этом говорится в материале The New York Times.

Решение чиновников фактически заблокирует въезд иммигрантов, бегущих из некоторых из самых нестабильных мест в мире. Помимо Украины, которая пострадала от войны, программы предлагали путь иммигрантам из Кубы, Гаити и Венесуэлы.

Решение также указывает на то, что администрация президента США Дональда Трампа планирует провести масштабные репрессии в отношении широкого спектра программ, которые разрешали людям временный въезд.

По мнению американских чиновников, Трамп считает, что многие из этих программ изначально не были законными. Поэтому глава Белого дома подписал указ, требующий от Министерства внутренней безопасности прекратить "все категорические программы, которые противоречат политике Соединенных Штатов", или программы, которые позволяют большому количеству людей въезжать в страну по временному статусу.

После этого и.о. главы Министерства внутренней безопасности приказал агентствам пересмотреть программы, чтобы определить, какие из них соответствуют требованиям Трампа, и при необходимости приостановить их на время проведения проверки. В свою очередь представитель Службы гражданства и иммиграции США подтвердил существование руководства, выпущенного на этой неделе, но не дал дополнительных комментариев.

В число затронутых программ входит Uniting for Ukraine, инициатива эпохи 46-го президента США Джо Байдена, которая позволяла украинским иммигрантам временно въезжать в Соединенные Штаты при наличии у них финансов. По данным правительства, по состоянию на сентябрь 2023 года в рамках этой программы въехало более 150 тыс. украинцев.

Напомним, Соединенные Штаты Америки приступили к депортации нелегальных мигрантов. Первые рейсы отправились с военной базы Биггс в Техасе в Гватемалу.

Ранее стало известно, что Трамп приказал усилить военное присутствие на границе с Мексикой. Туда было переброшено 1500 военных. И это только первая волна: ожидается, что на этом участке границы будет 2200 военнослужащих США.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп официально закрыл южную границу для нелегальных мигрантов. Он подписал указ, приостанавливающий въезд иностранцев, пытающихся нелегально попасть в Соединенные Штаты через границу с Мексикой.

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