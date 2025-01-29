'Президент не будет терпеть нелегальную иммиграцию': у Трампа призвали другие страны сотрудничать для репатриации своих граждан

В Вашингтоне рассчитывают на то, что все страны, чьи граждане нелегально приезжают в США, будут сотрудничать с американскими властями по вопросу возвращения нарушителей домой. Новый президент Соединенных Штатов Дональд Трамп "не будет терпеть".

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Об этом сказала новая представительница Белого дома Кэролайн Ливитт. 28 января она провела прессбрифинг в Вашингтоне.

"Президент не будет терпеть нелегальную иммиграцию в Америке, и он ожидает, что каждое государство на этой планете будет сотрудничать для репатриации своих граждан, незаконно въехавших в нашу страну и нарушивших законы Америки", – заявила Ливитт.

Она подчеркнула: незаконное пересечение американской границы – это преступление.

Таким образом, согласно американскому законодательству, все нелегальные мигранты являются преступниками, подытожила представитель администрации Трампа.

Напомним:

– Борьба с нелегальной миграцией была одним из предвыборных обещаний Дональда Трампа.

– Министерство внутренней безопасности США распорядилось приостановить ряд программ, которые позволяли иммигрантам временно обосноваться в Соединенных Штатах. Решение чиновников включает инициативу Uniting for Ukraine по предоставлению въезда для украинцев.

– Кроме того, в Америке приступили к депортации нелегалов. Первые рейсы вылетели с военной базы Биггс в Техасе в Гватемалу.

Как писал OBOZ.UA, недавно США и Колумбия объявили о санкциях в отношении друг друга. Инцидент произошел из-за отказа Колумбии пропустить самолеты с депортированными колумбийскими нелегалами. Но в силу санкции не вступили, так как колумбийские власти передумали и пропустили суда с мигрантами.

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