Трамп готов снять ограничения на дальнобойное оружие для Украины с одной целью: подробности советника по нацбезопасности США

Избранный глава США Дональд Трамп якобы рассматривает вариант снятия ограничений на дальнобойные удары Украины по России. Это понадобится для склонения кремлевского диктатора Владимира Путина к переговорам.

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О такой возможности высказался в интервью ABC News Майк Уолц, будущий советник американского президента по национальной безопасности. Он также не исключил, что Вашингтон введет энергетические санкции против РФ.

Уолц сказал, что экономика и военная машина Кремля очень быстро выдохнутся. И это заставит Путина сесть за стол переговоров. "У нас есть рычаги влияния, такие как снятие ограничений касательно дальнобойного оружия", – уточнил политик.

О чем еще заявил Майк Уолц в новом интервью:

– Идет активная подготовка встречи Трампа и Путина, их телефонные переговоры могут состояться "в ближайшие дни или недели".

– Будущий президент США считает, что "договоренность" по Украине невозможна без диалога с Россией. Война должна завершиться дипломатически.

– Российские оккупанты, вероятно, останутся на захваченных территориях (мол, "Трамп признает, что вернуть Крым Украине нереально").

– "Стабилизация линии фронта" очень важна, так как Украина сталкивается с серьезными проблемами в мобилизации и численности военных (потому что в Украине, по его словам, "призывной возраст даже не составляет 18 лет").

"Если Украина призывает мир поддержать демократию ва-банк, она должна действовать соответственно", – сказал советник американского главы.

– Трамп планирует сосредоточиться на вопросе Украины в первые месяцы на своем посту и работать в этом направлении в следующие месяцы.

– Силовое присоединение Гренландии не исключается. "Президент рассматривает все доступные варианты", – сказал Уолц.

Как писал OBOZ.UA, бывший директор по делам Европы и Евразии в Совете нацбезопасности США Мэтью Брайза считает, что Дональд Трамп осознает важность своей роли как посредника в достижении соглашения о прекращении российско-украинской войны. Он также понимает, что Украина не может быть побеждена.

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