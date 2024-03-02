Такер Карлсон, который недавно брал интервью у пуйла, неожиданно помножил пуйло на абсолютный нуль.

"Мне крайне не понравилась вся та часть разговора с путиным, в которой он стремился просто очернить Украину. Это самая тупая вещь, которую я когда-либо слышал. Я так и не понял, что означает "денацификация". Не существует никакого нацистского движения 2024 года. Называть украинцев нацистами — это как-то очень по-детски",— сказал он, добавив, что путин просто ненавидит украинцев.

Между прочим, трампист Карлсон это ещё больший Трамп, чем сам Трамп, ибо Трамп ориентируется ещё и на избирателей, а Карлсон — исключительно на Трампа.

Что-то знает?