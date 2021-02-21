Тихановская о санкциях ЕС: режим Лукашенко смеется

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская считает недостаточными меры, принятые Брюсселем в отношении Минска и "режима Лукашенко" и назвала их насмешкой.

Об этом она заявила в интервью газете The Sunday Times, отметив, что введенные санкции не способны повлиять на президента страны Александра Лукашенко и его окружение.

"Под санкциями находятся всего 90 человек. Это насмешка, и режим Лукашенко смеется", — заявила она.

При этом она рассказала, какие меры могли бы быть действенными. Так, Тихановская считает, что страны Запада должны:

пресечь финансовую поддержку режима Лукашенко,

ввести новые ограничительные меры против представителей власти и судей,

оказывать поддержку оппозиционным СМИ и защитникам прав человека.

Отметим, ранее в интервью ежедневной швейцарской газете Le Temps Тихановская признала, что оппозиция в ее стране "потеряла улицы", однако она выразила надежду на продолжение акции весной.

Однако, по словам лидера оппозиции, на данный момент они заняты построением структур для "завтрашней борьбы". Политик рассказала о принятых попытках связать между собой различные оппозиционные объединения в Беларуси.

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