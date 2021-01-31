Стало известно, кто, кроме Навального и Трампа, номинирован на Нобелевскую премию мира

Оппозиционер из России Алексей Навальный, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), а также экологическая активистка из Швеции Грета Тунберг попали в число номинантов на Нобелевскую премию мира 2021 года.

Также в списке номинированных оказались оппозиционерки из Беларуси Светлана Тихановская, Мария Колесникова, Вероника Цепкало, экс-президент США Дональд Трамп, НАТО и Агентство ООН по делам беженцев, сообщает Reuters.

Как говорится в сообщении, Грета Тунберг была названа одним из "главных спикеров в борьбе с климатическим кризисом". В свою очередь, Алексей Навальный, которого на получение Нобелевской премии выдвинули российские ученые, был номинировал за его "усилия по мирной демократизации России".

ВОЗ оказалась в списке номинантов благодаря ее программе COVAX по обеспечению вакцинами от COVID-19 в бедных странах.

Победитель в данной номинации будет объявлен в октябре 2021 года.

Право выдвигать кандидатов на получение Нобелевской премии могут тысячи людей, от членов парламентов всего мира до бывших лауреатов, пишет Reuters. В Норвегии возможного лауреата номинируют ежегодно, начиная с 2014 года. Нобелевский комитет, который определяет победителей, в течение 50 лет хранит в секрете имена номинантов. Однако их могут называть те, кто подает кандидатуры.

Как сообщал OBOZREVATEL, на митинге в поддержку Алексея Навального в Санкт-Петербурге задержали рэпера Оксимирона. Артиста отвезли в отделение полиции. Кроме того, в нескольких городах России во время протестов силовики скрутили пожилых женщин.