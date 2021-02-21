Тихановская признала, что оппозиция в Беларуси 'потеряла улицы'

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская признала, что оппозиция в ее стране "потеряла улицы". При этом выразила надежду, что протестующие продолжат акции весной.

По ее словам, сейчас усилия белорусской оппозиции, лидером которой она является, направлены на улучшение своей организации. Об этом она рассказала в интервью ежедневной швейцарской газете Le Temps.

"Я должна признать, что мы потеряли улицы, у нас нет возможности бороться с насилием режима против митингующих – у него есть оружие, сила, так что да, на данный момент кажется, что мы проиграли", – заявила Тихановская.

Однако отметила, что сегодня оппозиция занята построением структур для "завтрашней борьбы". Политик рассказала о принятых попытках связать между собой различные оппозиционные объединения в Беларуси. В частности, на уровне врачей, учителей и даже бывших силовиков.

"Наша стратегия состоит в том, чтобы лучше организоваться, подвергать режим постоянному давлению – до тех пор, пока люди не будут готовы выйти на улицы снова, возможно, весной", – подчеркнула лидер белорусской оппозиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Светлана Тихановская обратилась к Верховной Раде Украины, выразив надежду на встречу с руководством страны.